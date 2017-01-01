Пермский край — часть Императорского маршрута В Перми побывала экспертная группа комитета по импортозамещению в сфере туризма при Министерстве культуры РФ

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Фото: Константин Долгановский

Федеральный Императорский маршрут, разработанный Елизаветинским обществом и поддержанный Министерством культуры РФ, основан на памятных местах и достопримечательностях, связанных с 300-летней историей дома Романовых. Пермский край не мог не войти в эту систему, ведь у истоков романовской династии стоит боярин Михаил Никитич Романов, который находился в заключении и умер в Ныробе, а завершилась история царствования этой семьи на Михаиле Александровиче Романове — великом князе, брате Николая II, тоже погибшем в Прикамье. Тем не менее, гораздо раньше в работу на маршруте включились Тюменская и Свердловская области. В Тюмени находится координационный центр маршрута, и департамент туризма этого города выполняет координационные функции.

О включении в программу Пермского края речь зашла тогда, когда вопросом занялась туристическая компания «Валида».

22-25 апреля по заданию Министерства спорта Прикамья «Валида» организовала информационный тур для экспертов комитета по импортозамещению в сфере туризма при Министерстве культуры РФ, руководителей ведущих компаний по внутреннему туризму. Эксперты побывали на пешеходной и автобусной экскурсиях по Перми, во время которых осмотрели художественную галерею и краеведческий музей, Королёвские номера, где жил Михаил Александрович Романов и часовню на предполагаемом месте его убийства. Два выездных дня были посвящены осмотру Кунгура и Кунгурской ледяной пещеры, а также Белогорского монастыря.

По мнению директора по развитию компании «Вокруг света», члена экспертной группы Александра Гагарина, именно Белогорье и Кургурская пещера могут стать «якорями» для всего маршрута. То, что эти объекты находятся в радиусе дневных поездок и позволяют не перевозить туристов из отеля в отель — большой плюс, по мнению эксперта. Специалисты оценивали не столько интересность объектов с точки зрения истории Романовых (этим занимается Елизаветинское общество), сколько удобство, комфорт, безопасность и соотношение «цена — качество» будущего тура. Ориентировочная стоимость такого тура — 3000 руб. в день all inclusive. Все траты должны быть понятны и оправданны. С этой точки зрения вопросов у экспертов не возникло. Требования ко всем объектам предъявлялись очень высокие и специфические: так, при оценке точек питания оценивались не только кухня, чистота и обслуживание, но и расстояние до ближайшей возможной стоянки автобуса.

Приговор экспертов был благоприятен для краевой столицы и для компании «Валида». Несмотря на ряд замечаний, специалисты рекомендовали включить Пермский край в Императорский маршрут.

Александр Гагарин, директор по развитию компании «Вокруг света», член экспертной группы по импортозамещению в сфере туризма при Министерстве культуры РФ:

— Это стопроцентно пермский туристический продукт. Если показывать нечего, туркомпании стараются придумывать какие-то легенды, а здесь ничего придумывать не надо: есть живая история, непосредственно связанная с Романовыми. Как бы к ним ни относиться, но 300 лет их правления — это 300 лет созидания нашего государства, огромный исторический путь от боярства до революции.

Говоря о туристической инфраструктуре Перми, эксперты в один голос восхищались предприятиями общепита. По словам туроператоров, они предложили исключить из пакета предложение со стандартным комплексным ужином, потому что в Перми много интересных ресторанов и кафе в непосредственной близости от базы размещения — отеля «Урал».

В тот самый день, когда в Перми принимали экспертов по импортозамещению в сфере туризма, в Тобольске, уже активно участвующем в работе Императорского маршрута, проходило открытие Кабинета-музея Николая II в Губернаторском доме — одного из новых объектов на маршруте.

Главным событием праздничной церемонии стал концерт хора Пермского театра оперы и балета MusicAeterna в церкви святых праведных Захария и Елисаветы. Хор представил программу европейской и русской духовной музыки, в которой монодия «O vis aeternitatis», написанная монахиней Хильдегардой Бингенской в XII веке, соседствует со сложным, полным диссонансов опусом венгерского авангардиста Дьердя Лигети «Lux Aeterna», за возвышенными хорами Шнитке и Пёрселла следует выдающийся образец русской духовной музыки — фрагмент «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова, монументального произведения, созданного в традиции знаменного пения.

Хором руководил маэстро Теодор Курентзис, специально ради этого прилетевший на один день из Амстердама, где проходят показы оперы Моцарта «Милосердие Тита», поставленной Курентзисом и режиссёром Питером Селларсом.

Императорский маршрут станет уже вторым федеральным маршрутом, в который включён Пермский край. Первый — «Великий чайный путь», оператором пермского сегмента которого тоже является компания «Валида».