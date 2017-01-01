Сотрудники Мотовилихинских заводов получили уведомления об увольнении Крайсофпроф считает, что рабочие места на предприятии могут быть сохранены

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Фото: Константин Долгановский

«Мотовлиихинские заводы» уведомили о возможном высвобождении 791 работника. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы», сотрудники уже получили уведомления. Речь идет о сотрудниках всех цехов, которые имеют отношение к выполению гособоронзаказа, в том числе, артиллерийского производства, отмечают на заводе.

Официальный комментарий пресс-службы ПАО «Мотовилихинские заводы»:

— В соответствии с ФЗ о банкротстве, в течение месяца после открытия конкурсного производства конкурсный управляющий (в нашем случае — и.о. конкурсного управляющего) обязан уведомить сотрудников о предполагаемом увольнении. Однако это не означает, что работники, получившие уведомления, обязательно будут уволены. ПАО «Мотовилихинские заводы» имеет действующие госконтракты, которые необходимо выполнять.

Председатель Пермского крайсофпрофа Сергей Булдашов заявляет, что аналогичный путь проходили многие пермские предприятия, которым в итоге удалось сохранить штат сотрудников практически в неизменном виде.

«Это стандартная процедура при объявлении банкротства. В тех подразделениях, которые подпадают под процедуру банкротства сотрудники должны быть уволены, чтобы затем быть принятыми в другие подразделения. Для чего производят банкротство? Чтобы очиститься от долгов. Мы это проходили неоднократно. Пример — Кунгурский машзавод, который сменил уже несколько юридических лиц, а люди как работали, так, насколько я понимаю, и работают», — заявляет Булдашов.

Уведомления сотрудникам предприятия выдал и.о. конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Виталий Шемигон. Однако эта кандидатура не является окончательной, поскольку еще не прошло собрание кредиторов предприятия. Как пояснили в пресс-службе завода, судом наложены обеспечительные меры, не позволяющие провести собрание кредиторов общества до того, как все заинтересованные кредиторы предъявят свои требования.

В то же время, банк «Россия» выдвинул на состоявшемся 25 апреля заседании Арбитражного суда Пермского края ещё одну кандидатуру на пост конкурсного управляющего «Мотовилихи» — Александра Фелинского. Очередное заседание Арбитражного суда, на котором может быть принято решение о назначении конкурсного управляющего, состоится 25 мая.