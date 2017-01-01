Минтруд России наградил «ЕвроХим» за создание и развитие рабочих мест На Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим» в Пермском крае будет создано 2500 новых рабочих мест.

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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков вручили компании «ЕвроХим» награду за победу в ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», организованном Министерством труда и социальной защиты России.

Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» признан лучшим в России в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы».

Расположенное в Пермском крае предприятие компании «ЕвроХим» впервые приняло участие в данном конкурсе и сразу стало победителем как регионального, так и общероссийского этапов.

Компания Андрея Мельниченко реализует в Пермском крае инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината. Важным условием успешного осуществления проекта является эффективная социальная политика, ответственные партнёрские отношения с работниками и развитие кадрового потенциала на вновь создаваемых предприятиях.

Начиная с создания Усольского калийного комбината в 2008 году, количество сотрудников предприятия ежегодно растёт. Сейчас здесь трудятся уже около 1500 человек. В будущем, при выходе на проектную мощность, на комбинате будет создано 2500 рабочих мест.

Для привлечения сотрудников и создания максимально комфортных условий для их проживания «ЕвроХим» реализует программу «Качественная среда для жизни».

С целью развития профессиональных знаний, умений и навыков, повышения квалификации, ежегодно 500 специалистов и рабочих проходят обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профобразования в лицензированных учебных заведениях Верхнекамья.

«ЕвроХим» уделяет особое внимание привлечению молодёжи. Образовательная программа компании E-Generation позволяет молодым людям по всей стране поступать в университеты на специальности горно-технологического и химико-технологического профиля с последующим гарантированным трудоустройством на новых предприятиях компании. Сегодня по этой программе от Усольского калийного комбината обучается 130 студентов, и трудоустроено на предприятие 30 человек.

Справка

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников — более 25 тыс. человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

EuroChem Group AG — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства, логистики и дистрибуции удобрений. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира.

В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край), реализует масштабную программу по строительству аммиачных производств в России и Казахстане.

Бенефициарами компании EuroChem Group AG являются российские граждане Андрей Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»