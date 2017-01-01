Советник президента и историческая справедливость В Перми прошло заседание Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий

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Фото: Елена Истомина

Рабочая группа под председательством советника президента Российской Федерации, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова собирается не реже двух раз в год, и — что примечательно — чаще не в Москве, а в тех российских регионах, где тема репрессий 1930-50-х годов особенно актуальна: там, где находились лагеря, места массовых казней и захоронений; а также там, где государственная политика по увековечению памяти жертв политических репрессий реализуется особенно активно и творчески.

Пермский край давно «просился» стать одной из таких локаций, но история с музеем «Пермь-36» несколько подкосила это движение. Вкратце напомним: в декабре 2012 года, когда создавалась Межрегиональная рабочая группа, в неё вошли директор АНО «Пермь-36» Виктор Шмыров и тогдашний губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Сделано это было потому, что предполагалось, что «Пермь-36» станет одним из трёх национальных центров памяти жертв политических репрессий. Тогда же было принято решение, что одно из ближайших заседаний рабочей группы пройдёт в Перми.

Однако сразу после этого начались драматические события: летом 2013 года был отменён форум «Пилорама», а весной 2014 года для управления музеем было создано государственное учреждение, а АНО «Пермь-36» отстранено от него, объявлено банкротом и позже ликвидировано. Под весь этот шум Пермь вылетела из списка национальных центров памяти жертв репрессий и лишилась федерального финансирования в размере 600 млн руб. на создание музея в бывшем исправительно-трудовом лагере.

Наконец, рабочая группа добралась таки до Перми — заседание прошло 23 и 24 апреля. Среди участников события было много известных правозащитников — например, новый председатель правления Международного «Мемориала» Ян Рачинский, заместитель директора по научной работе Президентского центра им. Ельцина Никита Соколов или директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

В первый день направились, естественно, в «Пермь-36». Вывод, который Михаил Федотов сформулировал после посещения музея, вкратце звучит так: «Лагерь находится в хорошем состоянии, но не функционирует как музей — скорее, как выставочная площадка. Необходима концепция его развития, которую нужно создавать с участием местных историков, активистов, в том числе тех, кто стоял у истоков создания музея».

Фото: Елена Истомина

Как это осуществить на практике — дело местных властей, но советник президента уверен, что решения его рабочей группы имеют действенную силу. Этому есть доказательства: стоило ему посетовать, что в бывшем лагере нет интернета, практически тут же позвонил представитель Ростелекома и выразил готовность провести широкополосный интернет на территорию музея.

Среди других решений и пожеланий, касающихся «Перми-36» — изменить название учреждения, которое сегодня управляет музеем. Оно называется действительно нелепо — Мемориальный комплекс политический репрессий. По этому поводу много острили. Прозвучало также пожелание добиться для «Перми-36» статуса музея-заповедника: это даёт некие новые возможности для развития, и Михаил Федотов готов поспособствовать получению этого статуса.

Собственно заседание рабочей группы прошло на следующий день, 24 апреля. Первым делом рассмотрели вопрос о реализации на территории Пермского края Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Председатель краевой комиссии по восстановлению прав жертв репрессий, заместитель председателя Законодательного собрания Прикамья Алексей Золотарёв бодро отчитался о том, что делается в Пермском крае традиционно: проходит траурный митинг в День памяти жертв политических репрессий 30 октября, издаются учебные пособия. Активно работают муниципалитеты: так, в Красновишерске проходят Шаламовские чтения и поставлен памятник писателю Варламу Шаламову, который первый срок отбывал в Вишерлаге, на строительстве целлюлозно-бумажного комбината.

Интересными дополнениями к докладу Золотарёва стали сообщения начальника отдела культуры и туризма Чердынского района Ларисы Мох и директора Красновишерского краеведческого музея Татьяны Антипиной. Первая рассказала, как в католическом храме села Рябинино силами местных энтузиастов был создан музей спецпереселенцев, а вторая об издании книги «Хрупкая летопись» — альбома фотографий, напечатанных с потрясающего качества стеклянных негативов, обнаруженных в архивах целлюлозно-бумажного комбината.

По словам Антипиной, история Красновишерска до сих пор нередко становится причиной душевных травм и конфликтов, поскольку всё население города делится на потомков тех, кто сидел, и потомков тех, кто охранял. Деятельность музея то и дело наталкивается на связанные с этим проблемы. Красновишерские музейщики очень обязаны прежнему руководству музея «Пермь-36», поскольку прошли все школы музеологии, которые проводили на территории бывшего лагеря Татьяна Курсина и Виктор Шмыров, и полученные там знания очень им помогли.

Фото: Елена Истомина

Председатель Пермского отделения общества «Мемориал» Роберт Латыпов в своём докладе рассказал о деятельности общественной организации, полностью «заточенной» под сохранение памяти о репрессиях и заботу о семьях репрессированных. Среди многочисленных начинаний — электронная карта «ГУЛАГ в Прикамье». Этот волонтёрский проект, существующий четвёртый год, превзошёл все ожидания: на территории Пермского края уже выявлено 1370 объектов системы ГУЛАГа. Сейчас общественники приступили ко второму этапу этого проекта — сбору фотографий памятных мест и записи устных воспоминаний узников. Уже записано около 600 интервью.

Благодаря усилиям «Мемориала» Пермский край стал одним из пионеров в реализации российских общественных начинаний «Последний адрес» и «Возвращение имён». «Возвращение имён» 30 октября 2017 года впервые стало общекраевой акцией: имена погибших в годы террора жителей Прикамья зачитывали одновременно в восьми городах.

Важнейшее собственное начинание пермских «мемориальцев» — гражданские сезоны «Пермские дни памяти». В прошлом году они были приурочены к 30 октября, но прошли так успешно, что нынче стартовали уже 5 марта и будут продолжаться до Дня памяти жертв политических репрессий.

Фото: Елена Истомина

Пермские общественники говорили не только о достижениях, но и о проблемах. Так, директор Центра гражданского образования, доктор исторических наук Андрей Суслов рассказал о нелепом преследовании методического пособия для учителей «Изучение в школе истории сталинских репрессий», когда «маргинальная организация «Суть времени» с помощью двух недобросовестных экспертов Роскомнадзора смогла признать методичку, написанную для учителей, вредной для здоровья... детей. Члены рабочей группы пообещали разобрать этот случай с сотрудниками Роскомнадзора.

Один из вопросов повестки дня был связан с топонимикой. Директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов рассказал о деятельности консультативной комиссии по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования. Как известно, комиссия начала разрабатывать принципы, согласно которым объектам топонимики могут быть присвоены имена тех или иных людей, и первым стал принцип недопущения увековечения имён людей, связанных с терроризмом. После этого сразу же обнаружились семь имён в действующей топонимике, которые, согласно этому принципу, необходимо менять: Софья Перовская, Андрей Желябов, Иван Каляев, Василий Иванченко, Степан Окулов, Павел Хохряков и Розалия Землячка.

Сергей Неганов назвал несколько совершенно парадоксальных примеров. Рядом с Пермским театром оперы и балета установлен памятник Павлу Хохрякову, а он, по выражению докладчика, «настоящий палач», который лично участвовал в убийстве епископа Гермогена, казнённого уже после того, как за него был заплачен выкуп.

Улица имени Ивана Каляева в Перми, по мнению Неганова, — вопиющее недоразумение: Каляев не был не только коммунистом, но даже левым эсером; он был правым эсером — с таким же успехом можно было назвать улицу именем Савенкова или Мазепы. При этом Каляев, осуществивший покушение на великого князя Сергея Александровича, является осуждённым преступником, приговор которого никогда не был отменён. И заключительный парадокс: улица Каляева находится по соседству с недавно установленным памятником великой княгине Елизавете Фёдоровне, мужа которой он убил.

Рекомендации комиссии, направленные в муниципалитеты Пермского края, вызвали активные протесты коммунистов и организации «Суть времени». По этому поводу Сергей Неганов в полном недоумении: большинство из списка террористов, имена которых необходимо исключить из топонимики, не имеют никакого отношения к коммунистической партии, а Степан Окулов, за которого особенно ратует «Суть времени», лично осуществил казнь епископа Андроника, ныне канонизированного русской православной церковью.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков предложил не просто указывать, какие имена надо исключить из топонимики, но и предлагать, кем их заменить. Так, улицу Окулова предлагается переименовать в Мешкова. По мнению Уполномоченного, в этом случае сопротивление будет гораздо меньше.

В целом у Михаила Федотова сложилось более чем положительное мнение о реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий в Пермском крае. Появились некоторые радужные надежды и у пермских участников процесса. Сбудутся ли они?