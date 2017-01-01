В Перми заработала новая система медосмотров «годовичков» С апреля все исследования можно пройти за два часа

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Фото: Константин Долгановский

С апреля во всех детских поликлиниках города Перми начала работать новая система профилактических осмотров детей, которым исполнился один год.

Если ранее прохождение всех необходимых исследований и осмотров врачей занимало несколько дней и даже недель, то теперь на эти цели выделено отдельное место и время, сообщают в пресс-службе краевого минздрава.

За два часа детей осматривают невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, педиатр, проводится забор общеклинических анализов крови и мочи, электрокардиографическое исследование.

Запись на профилактические осмотры специалисты поликлиник проводят согласно спискам прикреплённого детского населения и по телефону оповещают о доступных датах родителей или законных представителей ребенка.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края:

— Прежняя схема профосмотра занимала объективно очень много времени и была неудобна ни пациентам, ни врачам, поэтому мы решили её пересмотреть и перестроить процесс. На первом этапе новая схема профосмотров будет работать только в городе Перми, в ближайших планах — транслировать этот опыт на все крупнейшие города края: Березники, Чайковский, Соликамск. Осмотры трёхлетних детей с точки зрения организации процесса проходят очень похоже, поэтому следующий шаг к упрощению профосмотров — это добиться такого же компактного процесса по трёхлетним детям.