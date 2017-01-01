Ремонт Коммунального моста через Каму начнут с 10 мая
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С 10 мая по 8 июня будет ограничено движение на двух полосах моста в направлении правого берега Камы на участке от улицы Окулова до середины моста.
На ремонтируемом участке администрация Перми обещает выставить дорожные знаки. За месяц работ в мэрии планируют заменить асфальтовое покрытие дороги, заменить защитный слой и гидроизоляцию.
В период с 8 по 12 июня движение будет восстановлено. С 13 июня будет закрыт следующий участок моста, об этом в пресс-службе городской администрации обещают сообщить дополнительно.
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