Пермские газовики проверяют системы мемориалов «Вечный огонь»

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Фото: Сергей Копышко

В преддверии Дня Победы специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» проводят техническое обслуживание мемориальных комплексов «Вечный огонь».

Так, первыми 25 апреля были проведены работы на «Вечном огне» у памятника Уральскому Добровольческому корпусу в Перми. На это время огонь был перенесен в специальную чашу, сообщают в пресс-службе компании.

В ходе работ сотрудники газораспределительной компании проверяют исправность оборудования, целостность подводящих газопроводов и герметичность системы газоснабжения, очищают газовые горелки от загрязнений, регулируют процесс сжигания газа, по необходимости проводят ремонтные, покрасочные и облицовочные работы, а также выполняют уборку территорий мемориальных комплексов.

Всего в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память» до 9 мая 2018 года в Пермском крае будут проверены 35 мемориалов в 32 населённых пунктах региона.