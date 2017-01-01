Навигационный сезон на Каме начнётся 30 апреля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В понедельник, 30 апреля, начнётся сезон навигации для маломерных судов на водных объектах Пермского края, сообщают в региональной госинспекции по маломерным судам. Планируется, что он закончится 20 ноября 2018 года. В ведомстве уточняют, что срок навигации установлен, исходя из складывающейся гидрометеорологической обстановки и на основании многолетней практики.

Напомним, сроки открытия и закрытия навигации для маломерных судов устанавливаются КЧС и ОПБ Прикамья по согласованию с главным государственным инспектором по маломерным судам края. Эту процедуру регламентирует пункт 1.8 «Правил пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского края, для плавания на маломерных судах», утвержденных постановлением регионального правительства № 761 от 22 декабря 2008 г.