Прокурором Бардымского района назначен Мударис Сафин
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Приказ о назначении генеральный прокурор Юрий Чайка подписал в среду, 25 апреля.
Прокурором Бардымского района Прикамья назначен советник юстиции Мударис Марсович Сафин, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Мударис Сафин проходит службу в органах прокуратуры с июля 1997 года на должностях старшего следователя прокуратуры и заместителя Лениногорского городского прокурора Республики Татарстан.
С ноября 2016 года Мударис Сафин работал заместителем прокурора Бардымского района Пермского края.
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