Прокурором Бардымского района назначен Мударис Сафин

Плюсануть
Поделиться

Приказ о назначении генеральный прокурор Юрий Чайка подписал в среду, 25 апреля.

Прокурором Бардымского района Прикамья назначен советник юстиции Мударис Марсович Сафин, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мударис Сафин проходит службу в органах прокуратуры с июля 1997 года на должностях старшего следователя прокуратуры и заместителя Лениногорского городского прокурора Республики Татарстан.

С ноября 2016 года Мударис Сафин работал заместителем прокурора Бардымского района Пермского края.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

Барда прокуратура общество безопасность Прокуратура Пермского края Бардымский район Генеральная прокуратура РФ
Loading...