Расследованием пермского «ДТП с перемещением» займутся московские следователи Отец погибшего молодого человека Николай Скорняков встретился с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Напомним, ДТП случилось 23 июня 2014 года. 22-летний Евгений Скорняков ехал с вечеринки вместе с товарищем на автомобиле ВАЗ-2112. Неподалёку от села Лобаново их автомобиль столкнулся с грузовиком Isuzu и улетел в кювет. Евгений погиб на месте. Множество свидетелей тогда заявили, что в момент аварии погибший находился на месте пассажира, а у оставшегося в живых водителя повреждённой дверью была зажата нога. Но эксперты заключили: пьяный водитель и пассажир в ходе столкновения «поменялись местами». В результате, согласно выводам следствия, виновным в столкновении оказался пассажир — Евгений Скорняков.

Николай Скорняков уже четыре года пытается добиться справедливости в деле о гибели сына. 25 апреля ему наконец-то удалось попасть на приём к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Как сообщает пресс-служба СКР, мужчина пожаловался, что уголовное дело по факту гибели сына органы полиции не возбуждали более года, а после возбуждения неоднократно прекращали. Более того, по его словам, из дела исчезли вещественные доказательства.

Только благодаря настойчивости отца дело было передано из органов полиции в следственные органы краевого СКР. Так как Николай Скорняков окончательно разуверился в объективности местных правоохранительных органов, он попросил председателя СК России забрать это уголовное дело в производство центрального аппарата. Александр Бастрыкин удовлетворил его просьбу и поручил дальнейшее расследование главному следственному управлению. При этом председатель СК России дал подчинённым указание задать экспертам дополнительные вопросы для установления всех обстоятельств произошедшего, а также дать правовую оценку действиям следователей органов внутренних дел.