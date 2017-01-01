В Закамске откроют новый заводской музей «Пермский пороховой завод» планирует реконструировать здание по улице Гальперина, 11

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Ранее музей Завода имени Кирова (в наст. время Пермский пороховой завод, прим. ред.) находился в ДК им. Кирова, затем съехал оттуда и после длительного перерыва, весной 2015-го возобновил свою работу в заводоуправлении. Теперь музей переедет в отдельное двухэтажное здание 1962 года постройки. Впрочем, пока речь идет только о создании проектно-сметной документации, сообщает телеканал ВЕТТА.

Кто получит данный подряд, должно выясниться в пятницу, 27 апреля. Претендентов пятеро, причем два – санкт-петербургских. Завод выделял на перестройку 7,16 млн рублей, но один из местных участников предстоящих торгов уже предлагает снизить цену до 4,85 млн. Сдать проект нужно до 1 августа.

По техзаданию проектировщик должен создать концепцию будущего музейного комплекса, определиться с компоновкой, дизайном и цветовой гаммой интерьера. Указаны в спецификации и пожелания. Так, заказчик хочет, чтобы руководители завода обращались к посетителям с «живой фотографии».

Акцент должен быть сделан на мультимедийную составляющую: интерактивные стенды и видеоэкспозиции, большие экраны-тачскрины, реагирующие на касания, управление выставками с планшета или через компьютер.