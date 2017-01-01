Кроме Перми в краевую программу расселения «аварийки» вошли лишь пять муниципалитетов Краевые власти утвердили новую адресную программу по расселению аварийного жилья на 2018-2020 годы

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Фото: Администрация Перми

Соответсвующее постановление правительство Пермского края приняло 24 апреля. Цель программы — создание безопасных и благоприятных условий проживания, ликвидация аварийного фонда и высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для нового строительства.

В документе сообщается, что в 2018 году участие в программе примут лишь шесть муниципальных образований: Пермь, Губаха, Кунгур, Чернушка, Оверята и Кондратово. Там планируется расселить 16,6 тыс. кв.м. аварийного жилья, переселить 1 383 человека и освободить под новое строительство 105,6 тыс. кв.м. земли. В Перми требуется переселить 796 человек (9,1 тыс. кв.м. жилья), 179 человек в Оверятах (1,5 тыс. кв.м. жилья), 139 человек в Кондратовском сельском поселении (880 кв.м. жилья), 125 человек в Кунгуре (2,1 тыс. кв.м. жилья), 93 человек в Чернушке (1,2 тыс. кв.м. жилья) и 51 человека в Губахе (1,6 тыс. кв.м. жилья). После сноса аварийного жилья больше всего земли освободится в Перми — 50 тыс. кв.м. Следом идут Губаха (26 тыс. кв.м.), Кунгур (9 тыс. кв.м.), Чернушка (8507 кв.м.), Кондратово (8500 кв.м.) и Оверята (3,6 тыс. кв.м.)

Программа реализуется за счёт средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований. В 2018 году на реализацию программы необходимо 691 млн руб.: 406,7 млн руб. из краевого и 287,3 из местных бюджетов. Общий объём финансирования для Перми составляет 444,2 млн руб., Кунгура — 79,7 млн руб., Оверят — 56,6 млн руб., Чернушки — 44,3 млн руб., Кондратова — 35,9 млн руб. и Губахи — 30,1 млн руб. Доля софинансирования для Перми составляет 50%, для остальных территорий — 25%.

Объём финансирования на 2019-2020 годы определят после завершения приёма заявок от муниципальных образований.

Поскольку освобождённые участки зачастую остаются заброшенными из-за своей непривлекательности для застройщиков, а объём аварийного жилого фонда растёт с каждым годом, власти Пермского края решили пересмотреть принципы формирования программы расселения аварийного жилья, чтобы сделать её более эффективной. Если расселение многоквартирных аварийных домов ведётся целыми кварталами, а сама территория обеспечена коммунальной и социальной инфраструктурой или строительство такой инфраструктуры предусмотрено соответствующими программами, органам местного самоуправления будет проще реализовать этот участок на торгах под новое строительство. Считается, что это поможет поддержать строительный бизнес, а также получить в местный бюджет деньги на расселение других аварийных домов.

Также муниципалитет мог попасть в программу, если аварийные дома нужно расселить для строительства социальных объектов, или они уже частично расселены по другим программам или по решению суда. При этом в новой программе расселения Пермь получила определённый приоритет, потому что на 1 января 2018 года в столице Прикамья была сосредоточена половина всего аварийного жилищного фонда края.