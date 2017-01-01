Дмитрий Рыболовлев попал в ТОП-5 «продавцов года» по версии Forbes

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Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Доход пермского миллиардера от продажи недвижимости и картин в прошлом году составил $645 млн

Всего в рейтинг пяти крупнейших покупателей и пяти продавцов вошли сделки, в сумме превысившие $14 млрд. Самой дорогой стала продажа Сергеем Галицким 29,1% «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. или $2,4 млрд. Крупнейшим покупателем оказались акционеры «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом, которые приобрели через компанию LetterOne сразу несколько американских и британских компаний. Общая сумма сделки составила $5,3 млрд.

В список пяти крупнейших продавцов также вошёл бывший собственник «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В 2017 году он продал картины и недвижимость на $645 млн. В частности, в прошлом году миллиардер устроил распродажу произведений искусства и продал шедевр Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордные $450,3 млн. Также в прошлом году Рыболовлев избавился от последнего крупного актива в России — здания Военторга на Воздвиженке в Москве. Его выкупили российская инвесткомпания Avica и китайская Fosun.