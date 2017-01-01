Конкурс на строительство дома престарелых на Гайве признан несостоявшимся

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Аукцион на строительство в Перми жилого корпуса для филиала Гайвинского дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу ул. Лобвинская, 42 признан несостоявшимся. Заявка от единственного участника — ООО «Строительная компания «Гранд» — была рассмотрена вчера, 24 апреля. Её отклонили, поскольку компания не представила все необходимые сведения. Аукцион будет объявлен повторно.

Напомним, конкурс на строительство дома-интерната был объявлен ГКУП «Управление капитального строительства Пермского края». На данный момент, разработана и одобрена проектно-сметная документацию здания.

Согласно конкурсной документации, минимальная стоимость контракта составляет 223 млн руб. Помещение будет построено на средства краевого бюджета.

Будущий подрядчик за 1,5 года должен возвести пятиэтажное здание с техническим и цокольным этажом общей площадью 6,6 кв. м. Дом–интернат должен вместить 150 койко-мест. Для начала работ подрядчику предстоит очистить строительный участок.

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