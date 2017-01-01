В выходные в Перми начнут ездить «дачные» автобусы

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В связи с сезонным увеличением пассажиропотока с 29 апреля на работу выйдут автобусные маршруты №55 и №46. Также изменится расписание на маршруте №47.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, по маршруту №55 «Ласьвинские хутора — кооператив «Сосновый бор» в выходные дни будут ездить два больших автобуса, а в будние дни — один. По субботам и воскресеньям будет курсировать автобус №46 «Драмтеатр — Северное кладбище». Также с 1 мая на автобусном маршруте №47 «Аэропорт Бахаревка — Мачтобаза» увеличат количество полных отправлений до остановки «Мачтобаза».

Подробнее с расписанием движения можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс».

Источник — пресс-служба администрации Перми