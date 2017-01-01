Пермяки смогут помочь выбрать внешний вид эспланады

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На портале «Управляем вместе» можно будет проголосовать за те или иные элементы благоустройства

Сегодня, 26 апреля, на заседании правительства Пермского края была представлена концепция развития эспланады, поддержанная накануне градостроительным советом при главе Перми.

«Этим летом мы приступаем к реконструкции эспланады в Перми. Событие ответственное: как я понимаю из исторических материалов, мы завершаем проект, который начали лет 25-30 назад ещё наши отцы. В первую очередь, речь идёт о квартале перед Законодательным Собранием. Вопрос преобразования общественного пространства очень ответственный. Мы понимаем, что всё, что будет сделано, будет использоваться и через десятки лет», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Также глава региона добавил, что процесс реновации будет максимально прозрачен для жителей: график работ можно будет посмотреть на информационных ресурсах администрации города и края. Кроме того, пермяки смогут сами поучаствовать в выборе элементов благоустройства, таких как вид осветительных приборов, уличной мебели и озеленения. Голосование будет опубликовано на портале «Управляем вместе».

Источник — пресс-служба администрации губернатора