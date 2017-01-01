В Прикамье участники ВОВ и труженики тыла получат единовременную выплату

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 26 апреля, на заседании правительства Пермского края утвердили объём единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Всего на выплаты участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма и жителям блокадного Ленинграда в краевом бюджете предусмотрено 59 млн руб.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что в крае осталось чуть более 1,2 тыс. участников и инвалидов ВОВ.

«По указу Президента РФ ко дню Победы они получат единовременную поддержку в размере 10 тыс. руб. Эти выплаты ветераны получат вместе с пенсией, поэтому никуда ходить и заполнять какие-то дополнительные бумаги не нужно. Считаю правильным, если мы, в свою очередь, на краевом уровне, также осуществим выплаты труженикам тыла. С такой просьбой обратился краевой совет ветеранов. Как и в прошлом году, единовременная выплата составит 3 тыс. руб., и её получит более 19 тыс. человек».

Все выплаты будут произведены до 9 мая.

Источник — пресс-служба администрации губернатора