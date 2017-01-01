Валерий Кокшаров покинет пост главы Мотовилихинского района И.о. главы может стать первый заместитель Антон Ильюшин

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Валерий Кокшаров возглавлял Мотовилихинский район с 2012 года. По информации источников «КоммерсантЪ-Прикамье», в конце апреля у Валерия Кокшарова истёк контракт, и 28 апреля он работает последний день. И.о. главы могут назначить первого заместителя Антона Ильюшина.

Сам Валерий Кокшаров подтвердил изданию эти сведения, отметив, что пока не имеет варианта с новым трудоустройством. Кто станет главой, пока неизвестно, так как консультации по новому руководителю продолжаются.