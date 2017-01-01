Гендиректором «Эха Перми» стал Сергей Лекомцев Сегодня нового руководителя представили коллективу радиостанции

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», в АО «Эхо» (радиостанция «Эхо Москвы в Перми») сменился генеральный директор. Вместо Сергея Занина им стал Сергей Лекомцев. Сегодня, 26 апреля, господина Лекомцева представили коллективу радиостанции.

В разговоре с нашим изданием Сергей Лекомцев признался, что пока не готов говорить о своих планах на новой должности. «Для начала надо войти в рабочий режим», — сказал он, добавив, что собирается «не ломать то, что было, и добавить что-то новое в работе радиостанции».

Прежний гендиректор радиостанции Сергей Занин не стал говорить о дальнейших планах трудоустройства, заметив лишь, что некоторое время хочет отдохнуть от работы.

Напомним, АО «Эхо» входит в медиа-холдинг «РИА «Местное время» (бывший «АктивМедиа»), которое контролируется депутатом Государственной думы Дмитрием Скривановым.