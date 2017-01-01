Пермское бюро Ura.ru возглавила Марина Шилова

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Новым главным редактором регионального бюро информационного агентства Ura.ru стала Марина Шилова. В комментарии «Новому компаньону», она рассказала, что работа издания не претерпит кардинальных изменений. Марина Шилова заметила, с её приходом планируется расширить пермскую редакцию информационного агентства. Прежний главред Стефан Савелли перейдёт на другую должность.

Отметим, ранее Марина Шилова была главным редактором газеты «Деловой Интерес», а также работала в изданиях «Местное время» и «Пермское времечко».