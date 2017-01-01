Пермские единороссы собрали более полусотни предложений к всероссийской партконференции В Прикамье завершили работу дискуссионные площадки «Единая Россия. Направление 2026»

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Напомним, дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента Федеральному собранию, а также модернизацию партии, «Единая Россия» запустила в начале апреля. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – на межмуниципальном и региональном уровнях.

В Пермском крае межмуниципальные дискуссии прошли в Соликамске, Лысьве, Губахе, Чернушке, Косе (Коми-Пермяцкий округ) и ЗАТО Звёздном. Накануне, 25 апреля, региональные дискуссионные площадки прошли в Перми. Работа велась на шести площадках по направлениям: образование, здоровье и экология, социальная сфера, городская среда, достойная жизнь и обновление партии «Единая Россия». Итог работы региональных дискуссионных площадок будет представлен на федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026», которая пройдёт в Москве 18 и 19 мая.

На дискуссионной площадке, посвященной проблемам городской среды, участники предложили создать ситуационный центр, который бы стал местом реагирования на поступающие обращения жителей. Кроме того, на площадке обсуждалась возможность включить в инфраструктурные проекты «Единой России» территорию частного сектора.

На площадке «Достойная жизнь» участники отметили, что важно проводить системную работу по пропаганде рабочих профессий для новой экономики. При этом следует больше внимания уделять значимости производительного труда, созданию альтернативных рабочих мест, соответствующих новым технологиям. Было подчеркнуто, что повышение доходов населения должно происходить за счет предоставления работникам перспектив карьерного роста на предприятиях.

Результатом дискуссии на площадке «Социальная сфера» стали предложения по усилению межведомственного взаимодействия. Усилить межпроектное взаимодействие предложили участники направления «Образование». Представители муниципалитетов при запуске новых государственных и партийных программ рекомендовали оценивать эффективность их реализации в сельской местности, а не только в крупных городах.

Также было предложено внести в федеральную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями пунктов, предусматривающих модернизацию служб лучевой диагностики и лучевой терапии в Пермском крае. Для оказания медпомощи отдаленным территориям предложили предусмотреть возможность приобретения переносного диагностического медоборудования.

На дискуссионной площадке по модернизации «Единой России» партийцы предложили поддержать федеральный тренд по корректировке идеологии, перейдя от модели «Партии власти» к модели «Партии путинского большинства». Было поддержано и мнение, что партии необходимо кадровое обновление. Предложено усилить информационную и пропагандистскую составляющую партийных проектов.

Подводя итоги, зам. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин отметил, что межмуниципальные и региональные дискуссионные площадки – это новый эффективный формат работы Партии в Пермском крае, сейчас подобные мероприятия проходят по всей России.

«Сегодня «Единая Россия» – это действительно партия реальных дел. Проекты «Единой России» отвечают на все запросы общества – от развития промышленности до поддержки семейных ценностей. Вместе с президентом, с однопартийцами и единомышленниками мы сможем улучшить работу проектной деятельности «Единой России» – всё это для того, чтобы жизнь россиян стала интереснее и благополучнее», – подчеркнул Юрий Уткин.

По информации пресс-службы Пермского регионального отделения партии «Единая Россия»