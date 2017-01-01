Прикамье ждут дождливые выходные В регионе будет неустойчивая погода, но без снега

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Как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, завтра, 27 апреля, дожди пройдут по всей территории края. Причём чем южнее, тем осадков будет больше. В Перми небольшие дожди будут в течение всего дня. Температура днём будет не выше +6°…+8°. В субботу ожидается кратковременное улучшение погоды. По краю днём от +10° до +13°.

«В ночь с субботы на воскресенье выйдет южный циклон. Как он пройдет, до сих пор непонятно, но там будут зоны очень сильных и нехарактерных для апреля осадков — за шесть часов может выпасть практически до половины нормы или даже больше. Предварительно, это может быть юг Пермского края от Чайковского, Октябрьского и Кунгура. В Перми в ночь на воскресенье в любом случае будет усиление ветра, несильные осадки в виде дождя и небольшое похолодание. Максимальная температура может составить +6°…+ 7°. 30 апреля, судя по всему, снова будет малооблачный день и где-то +9°…+13°».

Во вторник, 1 мая, возможно, придёт ещё один циклон с очередной порцией осадков, но уже не таких сильных как 29 апреля. А дальше, по словам Андрея Шихова, возможно серьёзное похолодание — с заморозками, но без снега.