В Перми перевыпустили атлас особо охраняемых природных территорий В последний раз издание издавалось 16 лет назад

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В Перми состоялась презентация актуализированного атласа «Особо охраняемые природные территории Пермского края». В нём предоставлены обобщающее сведения обо всех охраняемых объектах федерального, регионального, местного значения на территории региона по состоянию на 31 декабря 2017 года. Это заповедники, заказники, памятники природы и иные особо охраняемые природные территории.

В последний раз подобное издание в регионе выходило в 2002 году и в связи с образованием Пермского края и новых особо охраняемых природных территорий требовало актуализации. Для создания атласа были привлечены авторитетные учёные, занимающиеся географической и биологической проблематикой в сохранении объектов природного наследия.

Атлас предназначен как для экологов, географов, биологов, специалистов муниципального и государственного управления, так и для широкого круга пользователей, интересующихся проблемами сохранения природного наследия и охраны окружающей среды. Книга проиллюстрирована цветными фотографиями.

Тираж издания составил 2700 экземпляров. В настоящее время большинство атласов находится в Минприроды Пермского края, а также в подведомственных учреждениях и уполномоченных органах по охране окружающей среды. Издание может быть предоставлено в адрес заинтересованных учреждений или организаций по официальному запросу в Минприроды Пермского края.

Напомним, всего в регионе насчитывается 383 особо охраняемых природных территорий различного уровня. Общая их площадь составляет 9,62% от общей площади края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора