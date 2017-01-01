Проект XXI века Градостроительный совет при главе Перми одобрил концепцию благоустройства эспланады

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История с преобразованием городской эспланады, которая до недавнего времени касалась лишь квартала № 68 и в дискуссиях нередко сводилась к вопросу «а нужен ли нам ещё один фонтан», обрела законченность, логику и урбанистический смысл. 25 апреля на Градостроительном совете при главе Перми разработчики представили комплексный проект благоустройства всех трёх кварталов эспланады, а также прилегающего к ней склона горы Слудки и даже площадки у библиотеки им. Горького. Если эти планы воплотятся в жизнь — а к этому всё идёт — Пермь уподобится европейским столицам с их масштабным, щедрым, лишённым корысти подходом к организации больших общественных пространств.

Открывая заседание, глава Перми Дмитрий Самойлов обратил внимание на это обстоятельство, напомнив собравшимся о Париже — одном из немногих городов мира, где сохранились полноценные эспланады: Елисейские поля, эспланада у Дома Инвалидов, Марсово поле. Пермская эспланада может с любым из них легко поспорить: это аж 16 га в центре Перми, а если считать и незастроенный склон Слудской горы, то все 25 га. С тех пор, как благодаря градостроительным идеям главного архитектора Перми в 1970-е годы Геннадия Игошина традиционная деревянная застройка на этой территории была ликвидирована, а многоэтажная, как планировалась изначально, не появилась, эспланада стала визитной карточкой Перми и выполняет две важнейшие функции: является ядром очень своеобразного архитектурного ландшафта и местом проведения массовых мероприятий, как зимних, так и летних.

Основной доклад на градсовете делала директор Института территориального планирования Елена Ермолина. Она сформулировала подходы к реновации главного общественного пространства Перми: сохранить традиционные общественно важные функции эспланады, не нарушить её внешний облик, но при этом придать достойный, цивилизованный лоск. В концепции, разработанной Институтом территориального планирования, объектами реновации становятся улицы, открытые пространства, малые архитектурные формы и сервисные объекты, зелёные насаждения, ограждения и даже фасады домов, окружающих эспланаду.

Ядром реновации станет средняя часть эспланады — та, на которой расположен памятник «Единство фронта и тыла». При анализе пешеходного трафика в этом квартале выяснилось, что сквозных пешеходных тропинок от ул. Петропавловской до ул. Ленина здесь нет. Их предлагается организовать, при этом использовать покрытия из природных материалов.

На склоне Слудской горки предлагается создать детские площадки, уличные тренажёры, вписанные в ландшафт, много скамеек, транзитную велодорожку с подсветкой, а также ограждения там, где зимой возникают горки для катания на «ватрушках», чтобы обеспечить безопасность. Здесь же планируется большая площадка для выгула собак и несколько смотровых площадок для тех, кто хотел бы наблюдать за праздниками и фейерверками, но не в гуще толпы, а со стороны.

Напротив, на площади перед библиотекой им. Горького предлагается разместить большую детскую зону и уголок для читающих родителей. Не забыта и площадка бывшей кондитерской фабрики «Пермская» (все участники совещания упорно называли её «шоколадной фабрикой», как в известном фантастическом фильме). Здесь по договорённости с собственниками территории будет автостоянка и особый забор — арт-объект, пока на площадке ведётся строительство.

Самое радикальное предложение Елены Ермолиной и её коллег — это пешеходный мост, как в парке «Зарядье», от эспланады до устья ул. Попова, который соединит эспланаду с набережной и станет выгодной смотровой площадкой, селфи с которой сделают Перми бесплатную рекламу по всему инстаграму.

Зимой предлагается по периметру всей эспланады проложить конькобежную дорожку, да ещё с возможностью заезда за кофе.

Разработчики концепции озаботились и состоянием фасадов домов по периметру эспланады. Их предлагается унифицировать: покрасить долговечными красками, а некоторые забрать в остекление, прибрать разномастную рекламу и вывески, особенно в доме на ул. Крисанова, который Елена Ермолина назвала подобием рынка. «Пирамиды» за Театром-Театром разработчики хотели бы забрать в общее покрытие, чтобы превратить в единый объект. Особое внимание уделила докладчица зданию Законодательного собрания и «дому с рогами», как она и все прочие участники совещания называли здание банка «Урал ФД». Их предлагается сделать экранами для художественной подсветки.

Архитектурная подсветка фасадов на уровне второго этажа планируется во всему периметру эспланады. Вообще, авторы концепции серьёзно поработали с освещением: планируется новая система светильников на всех объектах на Слудке, а на центральной части эспланады — освещение вдоль аллей, причём светильники предлагается вмонтировать прямо в тротуарное покрытие.

Особое внимание уделено транспортным и пешеходным потокам. По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, концепция развития эспланады предусматривает организацию новых регулируемых переходов через ул. Петропавловскую на углу с ул. Осинской и через ул. Ленина между «домом с рогами» и зданием компании «ЛУКОЙЛ-Пермь». По словам руководителя, эта необходимость назрела и без реконструкции эспланады: «Там сейчас люди бегают через шесть полос без всякого светофора».

Планируются изменения и в сфере общественного транспорта: будет организована новая автобусная остановка у ТЦ «Колизей», а трамвайная остановка «ЦУМ» будет перенесена через Комсомольский проспект — собственно, к ЦУМу.

Автопарковки вдоль эспланады будут только параллельные, чтобы не было необходимости совершать опасные манёвры при выезде. Но, как справедливо заметил при обсуждении проекта известный ресторатор и ивент-менеджер Олег Ощепков, в цивилизованных городах въезд в центр индивидуального транспорта всегда ограничен, все 200 тыс. человек, которые бывают на эспланаде, например, в День города, автостоянками при всём желании не обеспечить, поэтому надо развивать общественный транспорт.

О реконструкции квартала № 68 подробно рассказал и.о. министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Этот проект уже достаточно подробно описан в «Новом компаньоне». Напомним: речь идёт о сооружении в центре квартала плоского фонтана, а вокруг него — искусственных холмов, на которых расположится зрительский амфитеатр для проведения массовых мероприятий, а внутри холмов — сервисные объекты: кафе, туалеты, гримёрные для артистов. Ближе к Законодательному собранию разместится подготовленная площадка для монтажа сценического комплекса, а также эффектная смотровая площадка.

Сроки реализации проекта огласил начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми Анатолий Дашкевич: первая очередь — нижний ярус квартала № 68 с фонтаном и искусственными холмами — июнь 2019 года; вторая очередь — верхняя часть этого квартала рядом со зданием Законодательного собрания — сентябрь того же года.

Члены Градостроительного совета и другие участники заседания активно высказывали мнения и сомнения. Так, архитектор Сергей Шамарин посетовал на то, что в проекте нет подземной урбанистики, столь модной в Европе. Подземное пространство под эспланадой могло бы облегчить прокладку, ремонт и реконструкцию всех коммуникаций, снизить напряжённость пешеходного трафика на поверхности, разместить немало сервисных помещений.

Отвечая ему, Дмитрий Самойлов сказал, что городу нужен реалистичный проект, учитывающий современные экономические реалии.

Скульптор Всеволод Аверкиев, специалист по ледовым городкам на эспланаде, выразил беспокойство по поводу планов озеленения: по его мнению, деревья в 68-м квартале не нужны, поскольку будут нарушать просматриваемость этого пространства. Однако Вячеслав Торчинский успокоил его тем, что высоких деревьев планируется немного и высажены они будут отдельными группами.

Многих волновали санитарные вопросы. Собравшиеся единодушно говорили о том, что необходимо построить столько благоустроенных общественных туалетов, чтобы на массовые события не привозить дополнительные кабинки, которые очень портят пейзаж и настроение. По словам Всеволода Аверикева, обеспеченность туалетами продлит пребывание людей на эспланаде, потому что «сейчас все несут всё домой, поскольку посещение уличного туалета — это стресс».

В финале заседания очень образно высказался спикер Пермской городской думы Юрий Уткин: «Это сердце города. Мы приблизились к святому — к арт-объекту «Власть»! Отступать некуда. Только вперёд, только вверх!» По мнению Уткина, фильм «Движение вверх» должен стать ориентиром для всех участников истории с реконструкцией эспланады, а «сердце города» должно биться всегда, а не от случая к случаю.

Закрывая заседание, Дмитрий Самойлов ещё раз подчеркнул, что после реконструкции эспланада останется эспланадой, она ни в коем случае не будет застраиваться.

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:

— Этот проект не может быть реализован без народной поддержки. Это комплексный общегородской проект, который мы сможем реализовать только общими силами. Архитектурный термин «эспланада» стал народным названием для главного общественного пространства в центре города. Здесь живёт преемственность поколений. Было множество проектов, связанных с этим пространством, но впервые у нас по-настоящему реалистичный проект, и даже уже зашёл частный инвестор (речь идёт о Сбербанке, который финансирует постройку фонтана — ред.). Мы начинаем не просто приводить в порядок эспланаду — мы развиваем возможности, заложенные в этой части города. Уже в этом проекте планируется соединение эспланады с набережной через улицу Попова, а в дальнейшем будет ещё один пешеходный переход на набережную — в створе улицы Борчанинова. Это колоссальные возможности для развития.

Градостроительный совет единогласно проголосовал за проект, хотя некоторые архитекторы и уточнили, что голосуют за концепцию, которая может быть лишь техническим заданием для конкретного проектирования, подрядчик для выполнения которого должен быть определён по конкурсу. Дмитрий Самойлов согласился с ними.

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