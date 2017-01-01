Заксобрание ждёт представление прокурора на решение по КСП Рядовой вопрос, касающийся изменений в штатное расписание Контрольно-счётной Палаты, стал вдруг «камнем преткновения» и грозит обернуться протестом прокуратуры.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

По данным «Нового компаньона», в ближайшее время в Законодательное собрание Пермского края будет направлено представление прокуратуры о нарушении ФЗ от 7 февраля 2011 г. №6 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Несмотря на все предостережения о том, что необходимо принимать изменения в ст.4 Закона Пермского края «О Контрольно-счётной палате Пермского края» в первом чтении и устранять недочёты при подготовке к окончательному рассмотрению, значительная часть депутатов воздержалась от принятия решения, и законопроект не прошёл. Теперь депутатам придётся вернуться к вопросу. Но уже по требованию прокуратуры.

Напомним, последние поправки к региональному закону о КСП вступили в силу в январе этого года. Тогда было принято решение изменить название должности заместителя председателя, добавив к ней приставку «по аудиту». Предполагалось, что эту должность займет аудитор надзорного ведомства Ирина Денисова.

Есть версия, что Ирина Денисова является креатурой депутата ЗС Елены Зыряновой. Зырянова, якобы, и сама проявляла интерес к должности председателя КСП этой осенью, однако краевые власти согласовали кандидатуру Геннадия Тушнолобова.

Надзорное ведомство вынесло отрицательно заключение на утверждение Ирины Денисовой в должности заместителя по аудиту. По федеральному закону в КСП может быть только один заместитель, и эту должность занимает сейчас Юрий Скорняков. Прокуратура сообщала, что в нарушение федерального и регионального законодательства в КСП установили две штатные единицы заместителя председателя.

Чтобы привести свои решения об увеличении числа должностных лиц в соответствие с законодательством, КСП предложила вернуть должность заместителя председателя без приписки «по аудиту» и увеличить количество аудиторов с семи до восьми человек. При этом в законопроекте сказано, что число аудиторов собираются увеличить за счёт должности «второго заместителя председателя КСП». Но по федеральному и региональному законам такой ставки существовать не может. С другой стороны, количество аудиторов в федеральном законе не прописано. С этой целью на апрельское заседание Геннадий Тушнолобов внёс законопроект, который устранял правовую коллизию с протестом прокуратуры. Головной комитет по государственной политике и местному самоуправлению предложение поддержал. Но в кулуарах парламента стали ссылаться на несуществующее отрицательное заключение губернатора по законопроекту. Елена Зырянова сообщила коллегам, что поправками дело не решить, и закон нужно в целом приводить в соответствие с федеральным законодательством. Многие таким уговорам поддались и решили воздержаться.

Спикер Законодательного собрания Валерий Сухих на пленарном заседании отметил, что сейчас принципиально важно принять документ в первом чтении и доработать его ко второму. Это позволило бы избежать возможной реакции со стороны надзорного органа. Но в результате рядовой вопрос стал политическим, и Законодательному собранию придётся вернуться на нулевую стадию решения этого вопроса, но уже по протесту надзорного ведомства.