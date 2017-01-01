Пермский край занял второе место в Дельфийских играх

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24 апреля состоялась церемония закрытия XVII молодёжных Дельфийских игр России. В общем командном зачёте Пермский край занял второе место. «Золото» взяла делегация из Москвы, «бронзу» — Новосибирская область.

В этом году делегация Прикамья завоевала 22 награды в 19 номинациях: 8 золотых медалей, 5 серебряных, 3 бронзовые и 6 специальных дипломов, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Напомним, XVII молодёжные Дельфийские игры проходили с 21 по 24 апреля во Владивостоке. Участники состязались в 31 номинации классического, народного и современного искусства. Во вторник состоялись финалы в номинациях «Скрипка» и «Фортепиано», где ещё одно «золото» для Прикамья завоевал Владислав Михайлов из Пермского музыкального колледжа.

Всего в этом году в Дельфийских играх приняли участие более 1,8 тыс. человек из 70 регионов России. Было разыграно 700 комплектов медалей и семь кубков командного первенства.