Московский антикоррупционный комитет провёл независимую экспертизу по делу Олега Комарова
По оценке федеральных экспертов, за несколько лет ЗиД пережил шесть попыток рейдерского захвата
Межрегиональная общественная организация «Национальный комитет общественного контроля» (имеет порядка 30 представительств в регионах России) и эксперты антикоррупционного комитета при Московской ТПП провёли антикоррупционную экспертизу по делу бывшего топ-менеджера ЗиД Олега Комарова. Проверка была инициирована по обращению заместителя генерального директора по безопасности ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» Александра Сентябова. Предметом исследования стали материалы уголовного дела № 2814, возбуждённого в 2012 году.
На основании материалов этого дела, бывший директор по правовым вопросам ЗиД обвиняется в том, что он составил проект договоров уступки прав требования между обществами «Бытпромторг» и НПФ «Эксперт», и, по мнению следствия, совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, уголовное дело Олега Комарова расследуется с 2012 года. В 2016 году Верховный суд РФ заявил о недостатке доказательств и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Приговор Дзержинского суда о признании Олега Комарова виновным в мошенничестве был отменён. Однако Комаров всё ещё находится в статусе обвиняемого. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Уголовное дело после решения Верховного суда передано прокуратурой в Главное следственное управление Пермского края. Очередной срок расследования по делу истекает 27 мая 2018 года.
Экспертный совет антикоррупционного комитета в своём исследовании приходит к выводу, что «материалы уголовного дела № 2814, возбуждённого 27 сентября 2012 года, не содержат доказательств, подтверждающих наличие события преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в действиях Комарова по подготовке проектов договоров уступки прав требования между обществами «Бытпромторг» и «НПФ Эксперт» состав преступления, предусмотренного ч.4 ст.150 УК РФ, отсутствует». В то же время, по мнению экспертов, «установлены существенные нарушения законности при возбуждении и расследовании уголовного дела, в связи с чем имеются безусловные основания для прекращения уголовного дела № 2814 и уголовного преследования в отношении Комарова».
Кроме того, антикоррупционный комитет сообщает : «На основе исследования материалов уголовных дел № 2814, 4625, а также материалов арбитражных дел в рамках производства о признании завода несостоятельным (банкротом) экспертным советом было установлено, что в ходе подготовки к возбуждению уголовного дела № 160283, а также в ходе предварительного расследования уголовного дела № 4626 по фактам преступной деятельности ОПГ Шинкевича В.В.-Бронникова Д.В. были совершены шесть попыток рейдерского захвата управлением ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского».
Генеральной прокуратуре РФ экспертным советом Московской ТПП предложено «осуществить в порядке прокурорского надзора проверку» и «при наличии фактов волокиты принять меры реагирования с постановкой вопроса об ответственности виновных изложенных лиц». В заключении экспертов также содержится рекомендация «не допустить рейдерский захват предприятия».
Напомним, ФГУП «Завод им. Дзержинского» производит взрыватели и пиротехнику для различных систем вооружений.
По данным, предоставленным ЗиД «Новому компаньону», заводом сформирован пакет заказов на 2018 год: 89,7% заказов завод выполнит по заказу АО «ВКО «Алмаз-Антей», 4,1% — для АО «Ростех», 6,3% — для АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».