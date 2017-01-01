Московский антикоррупционный комитет провёл независимую экспертизу по делу Олега Комарова По оценке федеральных экспертов, за несколько лет ЗиД пережил шесть попыток рейдерского захвата

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Фото: Константин Долгановский

Межрегиональная общественная организация «Национальный комитет общественного контроля» (имеет порядка 30 представительств в регионах России) и эксперты антикоррупционного комитета при Московской ТПП провёли антикоррупционную экспертизу по делу бывшего топ-менеджера ЗиД Олега Комарова. Проверка была инициирована по обращению заместителя генерального директора по безопасности ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» Александра Сентябова. Предметом исследования стали материалы уголовного дела № 2814, возбуждённого в 2012 году.

На основании материалов этого дела, бывший директор по правовым вопросам ЗиД обвиняется в том, что он составил проект договоров уступки прав требования между обществами «Бытпромторг» и НПФ «Эксперт», и, по мнению следствия, совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, уголовное дело Олега Комарова расследуется с 2012 года. В 2016 году Верховный суд РФ заявил о недостатке доказательств и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Приговор Дзержинского суда о признании Олега Комарова виновным в мошенничестве был отменён. Однако Комаров всё ещё находится в статусе обвиняемого. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Уголовное дело после решения Верховного суда передано прокуратурой в Главное следственное управление Пермского края. Очередной срок расследования по делу истекает 27 мая 2018 года.

Экспертный совет антикоррупционного комитета в своём исследовании приходит к выводу, что «материалы уголовного дела № 2814, возбуждённого 27 сентября 2012 года, не содержат доказательств, подтверждающих наличие события преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в действиях Комарова по подготовке проектов договоров уступки прав требования между обществами «Бытпромторг» и «НПФ Эксперт» состав преступления, предусмотренного ч.4 ст.150 УК РФ, отсутствует». В то же время, по мнению экспертов, «установлены существенные нарушения законности при возбуждении и расследовании уголовного дела, в связи с чем имеются безусловные основания для прекращения уголовного дела № 2814 и уголовного преследования в отношении Комарова».

Кроме того, антикоррупционный комитет сообщает : «На основе исследования материалов уголовных дел № 2814, 4625, а также материалов арбитражных дел в рамках производства о признании завода несостоятельным (банкротом) экспертным советом было установлено, что в ходе подготовки к возбуждению уголовного дела № 160283, а также в ходе предварительного расследования уголовного дела № 4626 по фактам преступной деятельности ОПГ Шинкевича В.В.-Бронникова Д.В. были совершены шесть попыток рейдерского захвата управлением ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского».

Генеральной прокуратуре РФ экспертным советом Московской ТПП предложено «осуществить в порядке прокурорского надзора проверку» и «при наличии фактов волокиты принять меры реагирования с постановкой вопроса об ответственности виновных изложенных лиц». В заключении экспертов также содержится рекомендация «не допустить рейдерский захват предприятия».

Напомним, ФГУП «Завод им. Дзержинского» производит взрыватели и пиротехнику для различных систем вооружений.

По данным, предоставленным ЗиД «Новому компаньону», заводом сформирован пакет заказов на 2018 год: 89,7% заказов завод выполнит по заказу АО «ВКО «Алмаз-Антей», 4,1% — для АО «Ростех», 6,3% — для АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».