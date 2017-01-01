В мае Пермская опера представит произведения Петра Чайковского

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Фото: Сергей Федосеев

7 мая исполняется 178 лет со дня рождения Петра Чайковского. В честь этого события Пермский театр оперы и балета в мае представит спектакли на музыку великого композитора и исполнит фрагменты из его лучших сочинений.

Так, 5 мая в концерте, посвящённом дню рождения Петра Чайковского, прозвучат фрагменты его лучших опер в исполнении солистов и хора Пермской оперы в сопровождении Большого симфонического оркестра под управлением Валерия Платонова.

6 и 7 мая артисты Пермского балета представят «Спящую красавицу». Главные партии — принцессы Авроры и принца Дезире — 6 мая исполнят прима-балерина Большого театра Мария Александрова и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

12 и 26 мая солисты Пермской оперы исполнят «Евгения Онегина» — произведение, которое до конца жизни композитора оставалось одним из самых любимых его творений.

27 мая единственный раз в этом сезоне на сцене пермского театра будет представлена «Серенада» — одноактный балет Джорджа Баланчина на музыку серенады для струнного оркестра Чайковского, сообщают в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.