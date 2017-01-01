Консолидировать и обезвредить Во главе объединённого Соликамского округа может появиться равноудалённый от действующих кланов варяг

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Копышко

Объединительные процессы в пяти муниципальных образованиях Прикамья подходят к концу. Все формальные решения на уровне местных легислатур уже приняты. Сейчас начинается борьба за власть во вновь образованных городских округах между руководством городских поселений и районов. По данным «Нового компаньона», краевые власти сейчас наблюдают за поведением элит в территориях. Своих фаворитов на должности глав обновлённых городских округов они определят по итогам честного соревнования в результатах хозяйственной деятельности. Единственным исключением рискует стать Соликамск. Здесь ставка будет сделана на варяга.

Источник в окружении губернатора подтвердил, что сейчас в крае идёт процесс перенарезки избирательных округов. По данным «Коммерсанта», они формируются таким образом, чтобы ни один из действующих парламентариев не имел в них очевидного влияния. Собеседник отмечает, что округа нарезаются исходя из здравого смысла, никакой политики здесь нет. «Есть два способа формирования округов, — говорит источник. — Под интересы конкретных кандидатов, когда одним достаются относительно лёгкие территории с высокой плотностью населения, а другим — размазанные, с тяжёлым на подъём населением. И второй — исходя из здравого смысла. Условно, выстраивать границы округа так, чтобы посреди него не проходила железная дорога, к примеру».

По информации «Нового компаньона, краевые власти сейчас предоставили равные условия всем претендентам на ключевые должности во вновь образованных муниципалитетах. В зачёт пойдут заслуги по хозяйственной линии, а также политическая эффективность и умение договариваться с элитами. Условно, кто лучше сработает, тому и флаг в руки.

Единственным ограничением сегодня является короткая скамейка запасных: достаточной компетенцией обладают немногие реальные претенденты. Именно поэтому действующий глава Горнозаводского района Александр Афанасьев, несмотря на критику (краевые власти, напомним, возложили на него вину за ЧС в поселке Сараны этой зимой; помимо этого ему не удаётся нормализовать теплоснабжение в самом Горнозаводске, жители которого постоянно жалуются на низкие температуры в квартирах), имеет все шансы остаться у руля.

В Чайковском нельзя снимать со счетов фигуру главы района Юрия Вострикова. После назначения и.о. главы города соратника Вострикова Александра Пойлова, политологи предположили, что именно он является компромиссной фигурой, и потому именно Пойлов является основным фаворитом. Однако, по данным «Нового компаньона», Востриков обязательно проявит себя.

Единственным исключением может стать Соликамск. Администрация края сейчас обсуждает вариант с привлечением сильного варяга. Это большие территории, за каждой из которых стоят крупные промышленные предприятия. И самостоятельно две элитные группы — главы городского округа Алексея Федотова и главы Соликамского района Олега Полякова — вряд ли договорятся. Компромиссная фигура должна быть независимой от действующих кланов и при этом способной выстроить конструктивный диалог для дальнейшего развития новой территории.

Напомним, в минувший четверг, 19 апреля, Соликамская городская дума поддержала решение об объединении города и района в единый городской округ. Эту инициативу поддержали 23 депутата. По информации «Нового компаньона», сейчас в территории начнётся война за влияние в новом муниципалитете. Действующий глава Соликамского района, руководитель местного отделения «Единой России» Олег Поляков и глава городского округа, выходец из АО «Соликамскбумпром» Сергей Федотов, уже начали обмен компроматом. Утечка о банкете по по случаю высоких результатов на президентских выборах, который провели в Соликамске в день общероссийского траура 28 марта, явно имеет заказной характер, уверен источник в администрации края.

Глава Соликамского района Олег Поляков говорит, что рано или поздно двум муниципалитетам всё равно нужно было объединиться. Этот вопрос всплывал неоднократно, но всегда упирался в личные интересы. Сейчас есть общий тренд, и тянуть нет смысла.

Алексей Федотов рассказывает, что городская дума Соликамска подготовила проект закона об объединении, он будет рассмотрен Законодательным собранием Пермского края в мае. До 1 июля будет создана ликвидационная комиссия и прописана «дорожная карта» объединения, до 1 сентября будут готовы поправки в Устав городского округа, а до 15 декабря — единый бюджет.

Предполагается, что накануне выборов Соликамская городская дума в связи с изменением норм представительства объявит о своём роспуске. По таким же основаниям уйдёт в отставку глава Алексей Федотов. Однако Федотов уверяет, что гордума и он (как её председатель и глава города) точно сохранят свои полномочия до 2021 года. Есть предварительная договорённость, что депутаты думы распределят между собой 15 округов районных депутатов, и в таком переходном формате будут работать до истечения срока.

По мнению политтехнолога Олега Борисенко, выборы в Соликамске будут отличаться высокой конкуренцией. Олег Поляков не планирует самоустраняться. Ему однозначно нужна будет депутатская поддержка. Решение с варягом может снизить градус противоречий в объединённой территории. «Здесь есть две крепкие управленческие команды, которые десятилетиями работают, — говорит эксперт. — И если в Краснокамском случае подобный вариант могут воспринять неоднозначно, там осторожно относятся к варягам, то в Солимкамске это может принести свои плоды. Хорошей зацепкой станет то обстоятельство, если этот третий кандидат будет как-то связан с Соликамском или районом. Но он обязательно должен быть равноудалённым от тех или иных групп влияния и должен сосредоточиться на хозяйственной работе».

Алексей Федотов высказал предположение, что Полякову могут предложить место в краевой администрации или в правительстве. Сам он считает, что разговоры о варяге — элементы той самой информационной кампании, которая сейчас идет в территории: «По закону Соликамский городской округ просто принимает в свой состав поселения района и всё, работаем дальше».

Ничего не известно о таком варианте развития событий и Олегу Полякову. Также у него пока нет ясности, как будет происходить трудоустройство действующих сотрудников районной администрации в городской округ. «Вопрос сложный, чего скрывать», — признаётся Поляков.





«Новый компаньон»