Пермским предпринимателям предложили доработать схему размещения НТО

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

До конца недели мэрия Перми ждёт замечания пермских предпринимателей к схеме размещения НТО. Их можно направить на электронную почту depp@gorodperm.ru до 29 апреля 2018 года.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, мэрия Перми разместила на своём сайте проект новой схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города. В общей сложности схема предполагает наличие 606 объектов различной специализации.

Помимо этого, на мартовском заседании гордума Перми поддержала изменения в правила благоустройства и содержания территории. Они ограничивают возможность размещения НТО на дворовой территории. По словам депутата ПГД Олега Бурдина, действующая нормативная база и судебная практика говорят о том, что в соответствии с пожарными и санитарными нормами размещение объектов потребительского рынка не разрешено на дворовой территории.

«Но поскольку существуют некоторые разночтения в части определения самого понятия «дворовая территория», были злоупотребления со стороны председателей ТСЖ, предпринимателей, — говорит депутат. — Считаю, что необходимо приводить рынок НТО в цивилизованный вид с точки зрения внешнего вида и места размещения. Первый шаг мы сделали — внесли изменения в Правила благоустройства и подтвердили своё намерение навести в этой сфере порядок. Эти изменения должны позитивно сказаться на организации нестационарной торговли».

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что эти изменения в правила благоустройства не устанавливают каких-либо новых запретов, а лишь фиксируют уже существующие.

«В этой связи, использование земельных участков многоквартирных домов для размещения нестационарных торговых объектов, даже для объектов по торговле питьевой водой, не может быть признано законным. Вместе с тем, мы понимаем проблему обеспечения территории жилых районов точками по продаже питьевой воды. Именно для этого мы выставили на публичное обсуждение проект схемы размещения НТО, ожидая предложений от предпринимательского сообщества и от жителей города», — сообщил Виктор Агеев.

Он отметил, что мэрия готова увеличить количество мест для размещения киосков по продаже питьевой воды до необходимого уровня при взаимодействии с предпринимательским сообществом.

По словам депутата Пермской городской Думы Олега Бурдина разработанный администрацией Перми проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми уже внесён в Пермскую городскую Думу.

«У предпринимателей, горожан и общественников есть возможность до 29 апреля направить свои предложения в адрес администрации с просьбой или предложениями учесть какие-то отдельные пожелания. Сегодня НТО берут на себя определенную нагрузку, есть виды товаров и услуг, которые, безусловно, можно и нужно реализовывать через НТО. Это цветы, пресса, вода. Нужно сохранить подобные услуги и предусмотреть места в схеме для них. Считаю, что совместная работа властей всех уровней по наведению порядка и приведению в цивилизованный вид НТО даст положительный результат, а в перспективе позволит привести в порядок ситуацию с НТО», — пояснил он.