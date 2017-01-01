Конкурент «Уралкалия» ожидает рост цен по ключевым экспортным контрактам Трейдер «Беларуськалия» ждёт роста цен в ключевых экспортных контрактах в 2018 году

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

БКК ожидает значительный рост цен в контрактах с Китаем и Индией в этом году благодаря благоприятной ситуации на рынке, сказала журналистам во вторник глава БКК Елена Кудрявец.

Поставщики калия, в том числе «Уралкалий» и его бывший партнёр по картелю «Беларуськалий», каждый год договариваются с ключевыми потребителями в Китае и Индии о поставках, а цены в контрактах задают тон всему глобальному рынку калия.

«Рост может быть значительно выше, чем $20 за тонну, — сказала она. — Сейчас ситуация на рынке хорошая, цена растет».

По подписанному в прошлом году контракту цена на поставки калия в Китай составила $230 за тонну, на поставки в Индию — $240. В этом году БКК планировал сохранить поставки в Китай на уровне прошлого года.

Кудрявец отказалась назвать предполагаемые сроки подписания новых контрактов, сказав, что компания не будет торопиться: «Мы исходим из того, что в этом году для нас главное — цена».