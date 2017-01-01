Депутаты Краснокамского района единогласно проголосовали за объединение

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Сегодня, 25 апреля, депутаты Земского собрания Краснокамского района поддержали проект решения «О выражении согласия населения Краснокамского муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, путём объединения с Краснокамским городским округом». За него единогласно проголосовали 13 из 15 депутатов, присутствующих на заседании. 17 апреля этот проект обсудили на публичных слушаниях.

Объединение проходит в два этапа. На первом — из состава района на базе городского поселения создается городской округ. Соответствующий закон был принят Законодательным собранием Пермского края в январе. В рамках второго этапа во всех поселениях района проходят публичные слушания о присоединении к вновь образованному городскому округу, которые затем оформляются решениями местных представительных органов.

Финальная точка — принятие Законодательным собранием закона об объединении. По словам главы Краснокамского района Виктора Соколова, предполагается, что этот документ будет рассмотрен парламентом в мае.

Напомним, объединительные процессы идут сегодня в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском и Соликамске.