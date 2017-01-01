Построить дома в ЖК «Любимов» захотели три компании

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Корпорация развития Пермского края вскрыла конверты на участие в запросе предложений

Напомним, 29 марта и 9 апреля КРПК объявила новые запросы котировок на строительство домов для переселения березниковцев из зоны техногенной аварии. На торги выставили два лота в квартале №6 ЖК «Любимов»: позиции №1 и №2 с максимальной стоимостью контракта 408,6 млн руб., и позиции № 3,4 и 5 — за 1,014 млрд руб. Согласно графикам работ, подрядчик должен начать подготовительные работы уже в апреле этого года, а строительно-монтажные — в мае. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на август-сентябрь 2019 года.

Свои заявки прислали три компании. За оба лота решили побороться ООО «ВСК» (Москва) и ООО «ПСК «БОР» (Московская область, Красногорск). На более дешёвый лот также заявилось ООО «Алекс» из Воронежа. Отметим, «ВСК» и «Алекс» уже принимали участие в предыдущих запросах котировок. Но тогда торги признали не состоявшимися, так как ни одна из заявок не соответствовала требованиям документации о закупке.

Итоги новых торгов собираются подвести 26 апреля.