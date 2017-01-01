Юсьвинское Земское собрание лишило мандата депутата, осуждённого за ДТП На этой неделе Андрей Быков должен отправиться отбывать срок в колонию-поселение

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19 апреля Земское собрание Юсьвинского муниципального района прекратило полномочия депутата Андрея Быкова. Формальным основанием для такого решения стало представление прокуратуры главе собрания Александру Власову.

Ранее районный надзорный орган провел проверку соблюдения депутатами требований антикоррупционного законодательства и выяснилось, что в декларации за 2016 год Андрей Быков предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщают в краевой прокуратуре. В частности, он не указал наличие в собственности девяти объектов недвижимости и транспортного средства.

Акт прокурорского реагирования был рассмотрен, однако досрочно полномочия депутата прекращены не были. Поэтому прокурор обратился в Кудымкарский городской суд, потребовав признать незаконным бездействие Земского собрания и обязать устранить допущенные нарушения. Суд удовлетворил требования, апелляцию оставили без внимания.

Напомним, 15 февраля Кудымкарский городской суд признал Андрея Быкова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Смертельная авария с участием депутата произошла 25 декабря 2016 года в районе деревни Артамонова в Кудымкарском районе – в результате столкновения депутатской Audi и Renault Logan погиб 30-летний водитель французского автомобиля Константин Степин из села Кондратова. За развитием этой историей следило агентство «Парма-новости». Андрей Быков был приговорён к 2 годам, 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, лишению прав на 2,5 года и выплате компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей.

По информации издания, случившееся стало не первым смертельным ДТП с участием Андрея Быкова. В 2003 году, когда он был депутатом Заксобрания Коми-Пермяцкого автономного округа, Быков совершил наезд на пешехода-мужчину в деревне Шерья.

Как рассказал «Новому компаньону» председатель Земского собрания Юсьвинского района Александр Власов лишение Андрея Быкова полномочий депутата не связано уголовным преследованием из-за ДТП. Однако, по нашим данным, господин Быков должен отправиться отбывать срок как раз на этой неделе.

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