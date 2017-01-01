Николай Наумов стал лицом мобильного приложения по «дружелюбному» обучению ПДД

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Вчера, 24 апреля, в Пермском ДОСААФ запустили мобильное приложение для желающих получить права на вождение легкового автомобиля.

Программа отличается от классических занятий в автошколе тем, что курсанты будут изучать Правила дорожного движения за прослушиванием аудиоуроков и просмотром видеоблога. Структура приложения «АвтоКласс» полностью соответствует примерной программе обучения курсантов по категории В. Все уроки в приложении прошли многоуровневую проверку преподавателей автошкол.

Каждая часть урока занимает 5-10 минут. Аудиоуроки позволяют изучать и повторять ПДД в свободное время: в очереди, в транспорте, на перерыве или на пробежке. Курсант сможет настроить в приложении собственный график занятий, и приложение напомнит, когда пришло время учиться. Также можно скачать уроки, чтобы обучаться в оффлайн-режиме и экономить трафик.

Кроме общих правил, в «АвтоКлассе» есть картинки, тесты, а также стихи и ассоциации для запоминания.

«Я думаю, что курсантам больше всего понравится то, что приложение говорит на их языке, — рассказывает главный редактор приложения Ирина Леу. — В последнее время всё стремится к упрощению. Мы всё дальше уходим от казенных формулировок, к которым привыкли в советское время, заново учимся говорить просто и понятно. Вместо «водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления» можно же сказать просто «включаем поворотник перед маневром». Чувствуете разницу? Всё наше приложение построено именно так. Такая подача информации делает ПДД дружелюбнее и помогает не просто выучить, а понять».

Также в уроках есть лайфхаки, уроки по практике вождения, советы опытных, байки от инструкторов и водительская этика.

Запуск проекта в Пермском крае инициировал актёр сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов. Он стал креативным директором приложения и героем коротких скетчей. В этих видеороликах Николай Наумов нарушил ПДД и теперь отрабатывает наказание как герой социальной рекламы.

«Всё началось с того, что мы с женой решили получить ещё категорию Е — будем прицеп тягать. Жена-то моя, умница и красавица, с красным дипломом, и экзамен в ГИБДД сдала с первого раза. А я, двоечник и КВНщик, всё завалил. Как глянул в эти билеты, учиться заново расхотелось на месте. Так случилось, что примерно в то же время я случайно встретился с командой ребят, которые рассказали идею приложения. Мне понравилось, решили запускать приложение вместе и начать именно здесь, в Пермском крае. По-моему, наш город всегда был дружелюбным к новому, технологии тут приживаются быстро. Думаю, пермяки точно заценят», — добавил Николай Наумов.

В планах разработчиков не только выход на федеральный уровень, но и появление контента для других категорий водителей, водителей-первогодок и уроков по контраварийному вождению. Мобильное приложение «АвтоКласс» уже доступно для курсантов автошкол Перми и Пермского края. Также в AppStore и GooglePlay можно скачать демо-версию приложения, состоящую из трёх уроков.