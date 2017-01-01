Соснам тут не место Пермские учёные предложили украсить эспланаду лохом и барбарисом

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Директор ООО «Пермская ландшафтная компания» Владимир Василенко и сотрудницы кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ

Фото: Сергей Федосеев

Сегодня, 24 апреля, в конференц-зале Пермского государственного аграрно-технологического университета (ранее Пермская сельхозакадемия) прошёл круглый стол, посвященный предстоящему озеленению 68-го квартала эспланады. На этом участке уже началось строительство фонтана, однако чёткого понимания, какие деревья, кустарники и травы там нужно высадить, у властей и проектировщиков пока нет. Поэтому инициаторы реконструкции эспланады решили спросить об этом пермских учёных.

Открывая работу круглого стола, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский напомнил, что эспланада для города — место «сакральное», поэтому все работы по её благоустройству должны быть тщательно продуманы. «Это больше ландшафтный проект, чем архитектурный», — подчеркнул он, напомнив, что изначально предусматривалось высадить в 68-м квартале глубокорневые сосны, однако есть сомнения, что сосны будут там расти. «Что, ваш взгляд, там должно расти?», — задал тон дискуссии министр Торчинский.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский

Фото: Сергей Федосеев

О предстоящих преобразованиях рассказала архитектор-дизайнер ООО «Проектная фирма ОРТА» Тамила Евлампиева. Представитель проектировщика, не останавливаясь подробно на архитектурной составляющей, рассказала об основных зонах посадки растений. По словам госпожи Евлампиевой, на эспланаде рядом со зданием Законодательного собрания планируется высадить яблоню и берёзу, а в центре 68-го квартала — ещё тополь и рябину. Поскольку ключевым выразительным средством проекта является геопластика, представленная искусственными холмами и лужайками, выбор растений для эксплуатируемого газона (на котором можно сидеть) играет особую роль. Тем более, что зимой на этой площадке будет работать ледовый городок, чего капризные растения просто не переживут.

Архитектор-дизайнер ООО «Проектная фирма ОРТА» Тамила Евлампиева

Фото: Сергей Федосеев

Заведующая кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ Татьяна Бойко первым делом спросила, на какой глубине залегают грунтовые воды, и будет ли осуществляться искусственный полив газона? Директор компании-проектировщика ООО «ТехДорГрупп» Денис Останин сообщил, что, по его данным, воды залегают на глубине 2-2,5 метра, система полива растений предусмотрена. Татьяна Бойко сказала, что поддерживает концепцию в целом, однако, по её мнению, обсуждать конкретные виды растений для посадок пока рано. Она отметила лишь, что рядовые или аллейные посадки на этом участке неприемлемы, деревья нужно высаживать группами — чтобы гибель одного растения на нарушала общую композицию. По мнению Татьяны Бойко, сосна на этом участке жить будет, но плохо, и её внешний вид едва ли обрадует пермяков и гостей города.

«Сосна была главной фишкой», — с грустью признался Торчинский, записав в блокнот мнение специалиста.

«Я так понимаю, что нужны крупномерные растения, чтобы сразу создать картинку, — сказал директор ООО «Пермская ландшафтная компания» Владимир Василенко. Он стал перечислять разные виды деревьев, плюсы и минусы их использования. По мнению Василенко, оптимальным будет использовать посадочный материал из Европы, и лучшим европейским крупномером он считает крупнолистную липу, которая растёт в Перми на участках улицы Ленина. Особенно Василенко остановился на растениях для газона. Он предостерёг проектировщиков от использования капризных редких растений, чтобы не повторить ошибок московского парка Зарядье, где один неловкий шаг посетителя может уничтожить редкое и дорогое растение. По мнению Василенко, на пермской эспланаде лучше либо расстелить уже готовый газон из мятлика, либо использовать искусственное покрытие. От мысли об искусственном газоне господин Торчинский погрустнел.

Фото: Сергей Федосеев

Доцент кафедры лесоводства Александр Романов также обратил внимание властей на то, что газон в центре города так или иначе будут вытаптывать — дети будут играть и там, где можно, и там, где нельзя, — всё это нужно учитывать. По его мнению, искусственные холмы максимальной высотой полтора метра не защитят центральную часть эспланады, где будет расположен фонтан, ни от шума, ни от ветра, но этому может помочь групповая посадка деревьев. Говоря о конкретных видах, он предложил клён остролистный, липу, яблоню сибирскую и уральскую извилистую иву, которая всё лето будет давать белый оттенок общей цветовой гамме. Правда это дерево нужно регулярно постригать. Дальше специалисты стали обсуждать виды кустарников, которые стоило бы посадить на эспланаде — особого внимания удостоились барбарис пурпурнолистный и лох серебристый.

По мнению старшего преподавателя кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ Натальи Молгановой, нужно крайне осторожно отнестись к высадке на эспланаде хвойных растений и решительно отказать от идеи с сосной. Доцент кафедры Ольга Харитонова предупредила краевые власти, что высокие деревья с поверхностной корневой системой (а это большинство елей) могут быть опасны на открытой площадке в центре города. Вячеслав Торчинский, вспомнив недавний московский ураган, вынужден был с ней согласиться. Учёные предложили подумать над тем, чтобы высаживать на эспланаде небольшие деревья.

После начала обсуждения свойств грунта, из которого планируется сделать искусственные неровности на эспланаде, стало понятно, что конкретные решения по видам растений принимать преждевременно, потому как учесть все тонкости пока не представляется возможным. Вячеслав Торчинский поблагодарил учёных за обстоятельную консультацию и пообещал вернуться к этому вопросу позже. По словам министра, предстоящее озеленение пермской эспланады будет детально проработано с научным сообществом Перми.