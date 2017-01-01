Жители села Верхняя Давыдовка получат газ в 2019 году

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Сегодня, 24 апреля, в региональной общественной приемной Президента России губернатор Пермского края Максим Решетников провел приём граждан по личным вопросам.

В частности, заведующую Домом культуры в селе Верхняя Давыдовка Тамару Байдину интересовало, когда введут в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Это позволит подвести газ к 117 жилым домам.

«Как ведутся работы, мы видим. Строительство распределительного газопровода идёт согласно графику, а строительство межпоселкового ещё не начато. Мы понимаем, что проект не простой, и протяженность межпоселкового газопровода превысит 50 км. Но разве строительство не должно вестись параллельно?» — спросила Тамара Байдина.

Зампред председателя Правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв сообщил, что работы по строительству межпоселкового газопровода ведутся согласно установленному графику.

«Проектная документация уже прошла экспертизу. Строительство межпоселкового газопровода начнётся в этом году. Сейчас отбирается подрядчик. Газопровод большой, и он соединяет несколько населённых пунктов», — пояснил Антон Удальёв.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что газопроводы строит «Газпром», а край — газораспределительные сети в посёлках и деревнях.

«Здесь, как правило, проблема в другом: межпоселковые газопроводы построены, а распределительных сетей нет. Я уверен, что газовики всё сделают вовремя, и к 2019 году, как и обещали, мы к вам газ пустим», — подчеркнул глава региона.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

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