Пермская полиция предложила «осовременить» летний отдых трудных подростков Предлагаемые виды отдыха и досуга не могут заинтересовать нынешнюю молодёжь, считает глава пермского УМВД Алексей Туров

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Начальник УМВД по Перми Алексей Туров

Сегодня, 24 апреля, на заседании Гордумы начальник УМВД по Перми Алексей Туров выступил с докладом об итогах деятельности управления в 2017 году. По его словам, в прошлом году количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, сократилось более чем на четверть (с 442 в 2016 году до 338 в 2017). При этом глава УМВД по Перми отметил, что сейчас в городе необходимо пересмотреть организацию детского отдыха.

«Из общения с лицами, которые самовольно оставляют загородные и городские лагеря, следует, что сама программа наполнения досуга детей не совсем соответствует их представлениям. Надо работать по направлению организации занятости лиц, которые находятся у нас на учёте. В районных подразделениях мы разбираем каждый факт, приглашаем к себе данных подростков. Надо также пересмотреть вопросы их досуга и занятости и в неучебное время. Мы можем оказать содействие школам и кружкам, которые находятся в непосредственной близости от места проживания. Но не всегда устремления молодежи соответствуют тому, что им предлагается. Нужно либо расширять на территории проживания перечень кружков, например технических, либо организовать доставку детей до заведений, где предоставляются эти услуги», — предложил Алексей Туров.

Также полицейский отметил, что сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних обучаются современным технологиям общения с молодежью, чтобы «инспекторы могли разговаривать с детьми на одном языке».

Депутат гордумы Павел Фадеев, проработавший 32 года в структурах МВД, отметил, что денег, выделяемых из бюджета города, на организацию досуга подростков, попавших в поле зрения правоохранительных органов, недостаточно.

«Выделенные на организацию этих мероприятий 1,4 млн руб. и разделённые между районами города позволяют в лучшем случае сводить детей в цирк и купить им мороженое. Напомню, мы ведём речь о подростках, совершивших то или иное правонарушение. Конечно, я рад за коллег, достигших снижения показателей. Но мы прекрасно знаем, что подростковая среда чрезвычайно мобильна и подвержена влияниям, в том числе отрицательным. И ситуация может измениться мгновенно».

В связи с этим депутат предложил полицейским подготовить список мероприятий по организации отдыха и досуга подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и совершивших правонарушение. Эту программу можно представить на рассмотрение думы и администрации, чтобы те смогли увеличить финансирование этого направления. «Сейчас тенденция хорошая и её надо закреплять», — добавил депутат.

В итоге его предложение было учтено. Программу по контролю за тем, как лагеря работают, чтобы дети не сбегали, нужно будет предоставить до 31 мая, до наступления летней оздоровительной кампании. Планы мероприятий по остальным видам отдыха трудных подростков требуется подготовить к осени или до конца года.