В Нытвенском районе по просьбе жительницы отремонтируют автодорогу

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 24 апреля, в рамках приёма граждан губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с жительницей деревни Удалы Нытвенского района Ниной Сальниковой. Жительница обратилась к главе Прикамья с вопросом по ремонту автомобильной дороги «Волеги — Чайковская — Луговая».

«Самая большая проблема на территории нашего сельского поселения — это дороги. Дорога у нас как после бомбёжки. А она соединяет Нытву — Пермь — Чайковское поселение — деревню Луговую. По дороге мы возим детей в школу, сами ездим в Пермь на работу. Мы бы очень хотели, чтобы нам помогли восстановить дорогу. Важно не заплатки делать, а сделать дорогу правильно», — обратилась с просьбой Нина Сальникова.

Глава Прикамья отметил, что дорога вошла в перечень ремонтных работ по дорожным объектам на 2018 год. «На этот год запланирован ремонт большого участка. Для этого в бюджете предусмотрено 27,5 млн руб. При этом приоритет отдается не просто «заплаткам», они, конечно, не решают проблему. Задача — делать большими участками», — пояснил Максим Решетников.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, на дороге «Волеги — Чайковская — Луговая» не проводился капитальный ремонт с 1994 года. «В прошлом году были начаты работы и отремонтировали 1,6 км. В этом году мы планируем продолжить работы на участке от отворота на посёлок Майский — 3,2 км заасфальтировать», — уточнил министр. Планируемый срок окончания работ — август 2018 года.

По завершению рассмотрения вопроса губернатор дал поручение курирующему зампреду — министру строительства и архитектуры Михаилу Сюткину взять под личный контроль финансирование, организацию и проведение всех необходимых работ по строительству объекта.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края