В Прикамье в шестой раз пройдёт «Бессмертный полк»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

9 мая состоится традиционное шествие «Бессмертного полка», в котором ежегодно принимает участие порядка 40 тыс. жителей Пермского края.

По словам координатора Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Пермском крае Анны Отмаховой, в этом году «Бессмертный полк» в Перми пройдет в шестой раз. «Хочу напомнить, что полк — это история личная и семейная, — именно это главное. Поэтому у нас запрещена символика любых партий, растяжки предприятий и организаций, — добавила Анна Отмахова.

Кроме того, уставом «Бессмертного полка» запрещается идти с портретами государственных и военных деятелей тех времён, если они не являются родственниками участника шествия. Также запрещается брать портреты неизвестных солдат из интернета и других источников и раздавать людям в колонне.

При этом встать в ряды «Полка» может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических взглядов, принадлежности к какой-либо коммерческой и некоммерческой организации. Во избежание межнациональных конфликтов региональные координаторы не рекомендуют приносить в полк флаги государств-победителей. Кроме того, огромные стяги закрывают собой портреты, которые несут идущие сзади.

Анна Отмахова подчеркивает, участие в «Бессмертном полку» строго добровольное. Нельзя принуждать учащихся и преподавателей образовательных учреждений, работников предприятий и организации к участию в «Полку». Также запрещается устанавливать квоты на количество участников в шествии «Полка». В колонну «Полка» встают все желающие люди, которые таким образом хотят сохранить память о своем родственник-ветеране.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края