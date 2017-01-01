Собственникам «Октября» в Перми пригрозили уголовным делом За самоуправство им может грозить лишение свободы

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Фото: Константин Долгановский

Об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой подведению предварительных итогов проверок исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, заявил прокурор Перми Андрей Назаров.

Как стало известно, ежедневно с детского развлекательного центра «Октябрь» срываются пломбы и центр продолжает работать. По словам Андрея Назарова, каждый день на место выезжает служба судебных приставов, чтобы заново опечатать входы, и в настоящий момент стоит вопрос о привлечении руководства учреждения к административной и даже уголовной ответственности за неисполнение решения суда и самоуправство. Городской прокурор напомнил, что наказание по этим статьям может быть назначено вплоть до связанного с лишением свободы.

В качестве основных нарушений требований пожарной безопасности были названы детские аттракционы на эвакуационных путях и непредоставление документов о безопасности используемых строительных и отделочных материалов. Кроме того, после срабатывания сигнализации в центре продолжается подача воздуха. Андрей Назаров подчеркнул, что прокурорская проверка продолжается. После получения запрошенных данных также будет дана оценка реконструкции помещения.

«Мы уже обожглись на Кемерово, но продолжаем наступать на те же грабли, захламляя эвакуационные пути», — прокомментировал ситуацию с «Октябрём» Андрей Назаров.

Напомним, 19 апреля судебные приставы опечатали все выходы в детском развлекательном центре «Октябрь». Основанием для закрытия стала проверка пожарной безопасности центра прокуратурой Свердловского района Перми и МЧС, в результате которой были выявлены нарушения. Однако руководство развлекательного учреждения с выводами надзорных органов не согласилось, заявив, что обеспечивает полный спектр мер: центр оборудован автоматической системой оповещения, пожарной сигнализацией, автоматической разблокировкой дверей, системой аварийного освещения, персонал проинструктирован и аттестован. Также руководство центра сообщило, не получало никаких официальных документов о некорректной работе «Октября».