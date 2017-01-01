В Перми судебные приставы закрыли детский центр «Октябрь»

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Сегодня, 19 апреля, судебные приставы опечатали все выходы в детском развлекательном центре «Октябрь», сообщает 59.ru.

Основанием для закрытия стала проверка пожарной безопасности центра прокуратурой Свердловского района Перми и МЧС, в результате которой были выявлены нарушения.

Руководство «Октября» с выводами надзорных органов не согласно. «Наш персонал обучен пожарной безопасности, мы проводим инструктажи. Работаем в безопасном для посетителей здании. Я не стал бы открывать бизнес при других условиях, — сообщил 59.ru владелец компании Денис Плотников. — Сейчас мы намерены разобраться, почему нас не известили, что найдены нарушения, не выдали ни одного документа. Мы готовы работать в законном русле. Если действительно есть нарушения — незамедлительно устраним, если все в порядке — будем оспаривать наши права и репутацию в суде».

Напомним, проверки в местах с массовым пребыванием людей начались после пожала в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибло более 60 человек. 17 апреля судебные приставы во исполнение определения суда приостановили деятельность батутного центра «Гравитация» в Кунгуре, в котором были обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

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