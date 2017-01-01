В Перми поддержали программу комплексного развития социнфраструктуры

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Сегодня, 24 апреля, депутаты Гордумы рассмотрели проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2018-2022 годы.

При создании документа учитывались демография и развитие жилой застройки. Чтобы удовлетворить спрос жителей во всех микрорайонах Перми на услуги в сферах образования, массового спорта и культуры, требуется построить, реконструировать или приобрести девять зданий дошкольных учреждений, семь школ, возвести семь спортивных площадок, два бассейна, три физкультурно-оздоровительных комплекса, две спортивные базы и реконструировать Дворец молодёжи. Для этого из бюджетов Перми и Пермского края требуется более 5 млрд руб.

По словам депутата Гордумы Арсена Болквадзе, пока программа не учитывает конкретные финансовые показатели. «Она говорит о том, где нам необходимо строить объекты социальной инфраструктуры. Но после того, как она будет доработана поправками, мы её разобьём по срокам реализации и начнём наполнять финансовым содержанием», — пояснил депутат.

За принятие документа в первом чтении проголосовали все 30 депутатов, присутствовавших на заседании. Срок подачи поправок установили до 4 сентября 2018 года.