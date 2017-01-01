Краевой министр проведёт «противопаводкое» заседание в Кудымкаре Городские власти и прокуратура разошлись в оценке готовности муниципалитета к весеннему половодью

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Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко

Сегодня, 24 апреля, в администрации Кудымкара состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Городской округ — город Кудымкар» с участием министра природных ресурсов Пермского края Дмитрия Килейко, руководителей учреждений, где организованы пункты временного размещения граждан. Стороны планируют обсудить подготовку Кудымкара к паводку 2018 года и ход устранения выявленных городской прокуратурой замечаний.

16 апреля прокурор Кудымкара Александр Гисс вынес предостережение главе городской администрации Ивану Мехоношину о недопустимости нарушения законодательства при защите населения и территорий от возможного затопления. Речь шла о предстоящем паводке — до этого прокуратура проверила готовность администрации города к весеннему половодью и выявила ряд нарушений.

Оборудование в пункты временного размещения для организации спальных мест гражданам, попавшим в зону паводка, доставляется из подведомственных администрации города учреждений. Однако в прокуратуре считают, что количество такого оборудования крайне недостаточно. Кроме того, пункты временного размещения не оснащены дополнительными источниками тепла на случай отключения отопления.

Как сообщили «Новому компаньону» в городской администрации Кудымкара, с учреждениями дополнительно заключаются соглашения на оборудование спальных мест в пунктах временного размещения людей — это среднеобразовательные школы №1 и №8, а также общежитие ДОСААФ.

Все необходимые документы для организации пункта временного размещения в СОШ №1 уже подготовлены и предоставлены в мэрию, утверждают местные власти. Ранее отсутствие всего пакета документов в учреждении отмечал надзорный орган.

Ещё одно нарушение, выявленное прокуратурой, касалось отсутствия удостоверений на право управления маломерным судном у сотрудников администрации, которые в случае наводнения должны будут помогать людям.

Двое муниципальных служащих прошли обучение управления маломерными судами осенью прошлого года, отвечают в мэрии Кудымкара. Однако из-за того, что водоёмы в Прикамье быстро замёрзли, зачеты для получения прав были перенесены на весну этого года. В связи с этим в случае сильного паводка и необходимости управления маломерными судами, горадминистрация привлечёт сотрудников ГИМС Майкорского участка в рамках соглашения между участковой инспекцией и МБУ «Управление гражданской защиты города Кудымкара».