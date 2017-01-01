В ЖК «Белые росы» стартовали продажи квартир

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Совсем скоро в ЖК «Белые росы» от АО «СтройПанельКомплект» по ул. Весенняя, 22 пройдёт заселение 275 квартир, а застройщик объявляет старт продаж в очередном доме комплекса.

Весенняя, 22 — это 9-этажный дом, в котором расположатся одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 31,5 до 86,6 кв. м.

Эргономичные однокомнатные с вместительной кухней, из которой предусмотрен выход на лоджию, функциональные двушки с кухней-столовой площадью 18 кв. м, просторные трёхкомнатные квартиры. Подбирайте зонирование пространства исходя из потребностей вашей семьи.

Стоимость квадратного метра начинается от 37 тыс. руб.

Столь приятная цена за «квадрат» включает:

• Полную строительную отделку

• Натяжные потолки

• Систему «тёплый пол»

• Индивидуальные приборы учёта в квартирах

Традиционно жителей дома порадует организованное внутридомовое пространство, которому застройщик всегда уделяет особое внимание. Здесь будет комфортно как детям, так и взрослым, ведь во дворе вас ждут игровые и спортивные площадки, теннисные столы, велопарковки, безопасное резиновое покрытие в игровых зонах. В подъездах предусмотрены колясочные. Объект обеспечен доступной средой для маломобильных групп населения.

Парковки для хранения автомобилей расположены по периметру комплекса, а также организованы места для временного хранения автомобилей внутри дворового пространства.

Выбирая квартиру в жилом комплексе «Белые росы», вы окунётесь в атмосферу спокойной жизни, уюта загородной среды, зеленой территорий. Рядом с комплексом расположена новая школа, автобусная остановка, инфраструктура посёлка насыщена большим количеством объектов, в том числе современной поликлиникой и домом культуры. Магазины, аптеки, салоны красоты, финтес-зал находятся в шаговой доступности от дома.

Сдача дома по ул. Весенней, 22 запланирована на 4 квартал 2019 года.

Внимательность и информационная открытость, экскурсии на объекты, юридическое сопровождение сделки — отдел продаж «СтройПанельКомплект» предложит вам качественный сервис в каждом аспекте. Мы предлагаем вам комфортные условия выбора, выгодные программы покупки, уверенность и надёжность застройщика с 57-летним опытом.

Отдел продаж «СтройПанельКомплект» расположен по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б, тел.: (342) 217-93-03.

Информация об объектах и проектные декларации на сайте: www.spk.perm.ru

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