В Перми начался монтаж праздничных конструкций ко Дню Победы

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На улицах города начались работы по монтажу праздничных конструкций к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Работы пройдут в несколько этапов. В первую очередь, преимущественно в ночное время, на места установок конструкций привезут групногабаритные фрагменты будущих элементов оформления — тумбы и основания, на которые будут установлены флаги и иные детали конструкций.

Всего в городе появятся 29 стел «Звезда» (14 малых и 15 больших), 36 флаговых конструкций «Салют» (12 малых и 24 больших). Праздничное оформление охватит все районы города, сообщают в администрации Перми.

Наиболее крупные конструкции разместят на открытых площадках в центральных частях районов города: на Комсомольской площади и площади Карла Маркса, возле Органного зала, на кольце у Центрального рынка и на площади Гайдара.

Элементы оформления появятся возле мемориала «Скорбящая», у монумента «Героям фронта и тыла», у памятника Уральскому Добровольческому танковому корпусу.

Также праздничная символика будет размещена на оборотной стороне 25 стендов «Красной линии» и «Зеленой линии», баннерные конструкции — на Октябрьской площади. Фасады центральных зданий в районах города украсят флагами.

Работы по праздничному оформлению города планируется завершить к 1 мая.