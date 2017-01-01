Пенсионеры Прикамья будут платить за капремонт с учётом скидки

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Фото: Константин Долгановский

Фонд капитального ремонта Пермского края заключил 1,2 тыс. соглашений о сотрудничестве с владельцами специальных счетов в лице управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК для оформления квитанций с учётом компенсации.

По условиям соглашения Фонд обязуется переводить средства, полученные от минсоцразвития в качестве компенсации, владельцу специального счёта, который направляет их непосредственно на личный счёт пенсионера. Владелец специального счёта обязан ежеквартально направлять в Фонд отчёт о начислении денежных средств, сообщают в пресс-службе Фонда.

Напомним, что с 1 марта 2018 года изменён порядок получения компенсации взносов на капитальный ремонт для пенсионеров (от 70 лет). Если раньше гражданину необходимо было полностью оплатить квитанцию, и лишь после этого Минсоцразвития переводил средства на счёт пенсионера, то сейчас Фонд имеет возможность выставлять квитанцию уже с учётом компенсации. Соглашение обеспечивает правом получения компенсации тех пенсионеров, чьи дома находятся на специальном счёте.

«Процедура получения компенсации стала гораздо более удобной для гражданина. Нет необходимости выплачивать всю сумму. Сейчас мы проводим работу с владельцами специальных счетов по заключению таких соглашений. Наша задача — охватить всех спецсчётников», — сообщил и. о. генерального директора Фонда Дмитрий Баранов.

Для оформления квитанции с учётом компенсации пенсионеру необходимо обратиться с заявление в отделение соцзащиты по месту жительства. По оценкам минсоцразвития, в Пермском крае около 35 тыс. пенсионеров, имеющих право на оформление компенсации по возрасту.