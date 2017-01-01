В Перми стартует процедура комплектования детских садов

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Основной этап комплектования начнётся 30 апреля. По заявлениям родителей специалисты департамента и районных отделов образования подготовят списки детей к зачислению и направят их в образовательные учреждения.

Распределение детей в детские сады традиционно будет проходить с учётом возрастного и территориального принципа. В первую очередь места предоставляются детям старшего дошкольного возраста и детям, чьи родители или представители имеют льготы на получение мест в детских садах.

Родителей начнут уведомлять о предоставлении места в детском саду через личные кабинеты пользователя на «Дошкольном портале» или посредством телефонных звонков с 15 мая. После этого им нужно прийти в указанный детский сад и принести документы.

С 17 июня по 26 июля пройдёт дополнительный этап комплектования, во время которого при наличии свободных мест будут сформированы списки в группы с 4-часовым и 12-часовым пребыванием.

Также 26 апреля с 10:00 до 11:00 пройдёт прямая телефонная линия по вопросам комплектования детских садов (номер 2-059-059). Обратиться с вопросом можно и непосредственно в городской департамент образования (номер горячей линии 210-96-14).

Источник — пресс-служба администрации Перми