Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 24 апреля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Магнит» притягивается. На аптечном рынке Пермского края появится новый федеральный игрок.

«Наша экономическая политика носит реактивный характер». Экс-советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин — об инвестировании после новых санкций США, геополитике и внутренних рисках.

Производственно-мозговой штурм. На ПИПФ-2018 обсудили пути модернизации краевых предприятий.

«Хуже не будет, но новые изменения произойдут». Наиболее важные законопроекты, принятые на апрельской «пленарке» краевого парламента.

Найти свою краску. Завершился XV Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2018».

Посмотри в глаза чудовищ. В музее PERMM открылась персональная выставка Ивана Горшкова (Воронеж).

Вместе побежим! Второй Пермский международный марафон будет массовым, туристическим и медвежьим.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться