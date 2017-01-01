В Пермском крае могут провести выездное заседание Совета при президенте РФ

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 апреля, состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с советником президента России, председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым.

В рамках встречи стороны обсудили координацию действий, направленных на сохранение памяти о жертвах политических репрессий в регионе.

«Это наша история, мы стараемся сохранить её. Ещё до принятия в 2015 году концепции государственной политики программы в крае реализовывались подобные мероприятия регионального уровня. Часть из них посвящена сохранению музея истории политических репрессий «Пермь-36». Мы видим, что посещение музея востребовано как среди жителей края, так и среди его гостей: каждый год музей посещают десятки тысяч человек. Сейчас мы ведём переговоры по приданию ему статуса музея-заповедника», — отметил глава региона.

Михаил Федотов поблагодарил Максима Решетникова за проводимые мероприятия, направленные на сохранение как героических, так и трагических страниц нашей истории. Также Советник главы государства предложил провести на площадке Пермского края одно из следующих выездных заседаний Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. «Мне бы хотелось, чтобы все посмотрели, как здесь решаются социальные вопросы, и познакомились с предварительными результатами участия региона в пилотном проекте «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Пермском крае», — отметил Михаил Федотов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края